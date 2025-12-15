Doximity progresse après que Morgan Stanley l'a relevé à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de la société de télésanté Doximity DOCS.N en hausse de 3,5 % à 45,37 $

** Morgan Stanley relève sa note d'"égale pondération" à "surpondération"; augmente le PT de 62 $ à 65 $

** La société de courtage estime que des contraintes plus strictes en matière de publicité directe pour les médicaments pourraient inciter les sociétés pharmaceutiques à investir davantage dans des plateformes destinées aux professionnels de la santé comme Doximity, ce qui représente un potentiel de hausse de ses estimations

** La société estime que le marché des professionnels de la santé est en expansion, aidé par les outils de gestion des flux de travail basés sur l'IA, et pense que les inquiétudes concernant les risques concurrentiels d'OpenEvidence sont exagérées ** La société ajoute également que DOCS a constamment développé une suite d'outils, approfondissant son intégration dans les flux de travail quotidiens des cliniciens, ce qui se traduit par un engagement accru et une monétisation plus élevée

** 13 des 22 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 7 comme "conservée", 2 comme "vendue"; leur estimation médiane est de 65 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~18% depuis le début de l'année