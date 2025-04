Dow : les comptes se dégradent mais moins que redouté

AOF - EN SAVOIR PLUS

En ce qui concerne les perspectives, Dow a confirmé son engagement visant à réaliser au moins un milliard de dollars d'économies ciblées d'ici 2026. La société va rester concentrée sur une " approche rigoureuse et équilibrée d'allocation du capital " en attendant des éclaircissements sur l'issue des négociations tarifaires et commerciales mondiales.

Dow a également annoncé étendre la revue de ses actifs européens afin de répondre à la dynamique de la demande et au contexte réglementaire toujours difficiles dans la région.

Enfin, le chiffre d'affaires a reculé de 3,1 %, pour s'installer à 10,43 milliards de dollars, mais les investisseurs s'attendaient à un repli plus important autour de 10,3 milliards de dollars.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.