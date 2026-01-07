Dow Jones signe un accord avec Polymarket pour ajouter des données de prédiction dans tous les points de vente

Dow Jones, filiale de News Corp.

NWSA.O , a annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord exclusif avec Polymarket pour fournir des données en temps réel sur les marchés prédictifs à ses publications, notamment The Wall Street Journal, Barron's et MarketWatch.

Dans le cadre de cet accord, Dow Jones lancera des fonctionnalités destinées aux consommateurs utilisant les données du marché prédictif, notamment un calendrier des bénéfices personnalisé qui présente les attentes du marché concernant les performances des entreprises.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Polymarket, la plus grande plateforme de marché prédictif au monde, permet aux utilisateurs de placer des paris en crypto-monnaie sur des événements réels dans les domaines du sport, du divertissement, de la politique et de l'économie.

Les plateformes de ce type ont connu un regain d'intérêt institutionnel depuis l'élection présidentielle de 2024.

"Nous rendons les données des marchés de prédiction accessibles à nos utilisateurs, car il s'agit d'une source de plus en plus importante d'informations en temps réel sur les croyances collectives concernant les événements futurs", a déclaré Almar Latour, directeur général de Dow Jones.

Bloomberg News avait rapporté en octobre que Polymarket avait entamé des discussions avec des investisseurs et cherchait à lever des fonds pour une valeur comprise entre 12 et 15 milliards de dollars.

Les données de Polymarket seront affichées par le biais de modules de données dédiés sur les propriétés numériques de Dow Jones, y compris la page d'accueil et les pages liées au marché, ainsi que par le biais de placements imprimés sélectionnés.

CNBC, qui appartient désormais à Versant VSNT.O , une entreprise dérivée de Comcast, a signé un accord similaire avec la start-up Kalshi, spécialisée dans les marchés prédictifs, le mois dernier, afin d'intégrer des données de probabilité en temps réel dans les émissions télévisées et les plates-formes numériques de la chaîne à partir de cette année.