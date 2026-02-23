 Aller au contenu principal
Dow Jones : retombe sous sa MM50 (49.000), surveiller la MM100 (48.000)
Après avoir inscrit 3 records absolus les 6,9 et 10 février, culminé à plus de 50.000Pts, aligné à l'arrachée un 10ème mois de hausse ce vendredi 20 février (la plus longue série de l'histoire), les premiers signaux de faiblesse sont apparus dès la première heure de cotation de ce nouveau mois boursier.
Le Dow Jones retombe sous sa MM50 (49.000Pts), il faudra surveiller les volumes et les indicateurs de volatilité à l'approche de la MM100 (48.000): sous ce palier décisif, le "Dow" pourrait s'en aller combler le "gap" des 47.183Pts du 25/11/2025, puis tester le support des 45,750Pts du 20/11 (ou 45.300 du 10/10/2025) avant de retracer l'ex-résistance des 45.050 du 4 décembre 2024 puis 31 janvier 2025, puis 23 juillet 2025.

