Dow Jones : retombe sous sa MM50 (49.000), surveiller la MM100 (48.000)
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 18:58
Le Dow Jones retombe sous sa MM50 (49.000Pts), il faudra surveiller les volumes et les indicateurs de volatilité à l'approche de la MM100 (48.000): sous ce palier décisif, le "Dow" pourrait s'en aller combler le "gap" des 47.183Pts du 25/11/2025, puis tester le support des 45,750Pts du 20/11 (ou 45.300 du 10/10/2025) avant de retracer l'ex-résistance des 45.050 du 4 décembre 2024 puis 31 janvier 2025, puis 23 juillet 2025.
