Dow Jones : renoue avec les 44.000Pts, objectif 1% plus haut information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 19:34









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones ne gagne peut-être qu'à peine 3,5% depuis le 1er janvier mais l'indice renoue avec les 44.000Pts, sa meilleure marque depuis le 12 décembre dernier.

Mais '44K', ce n'est pas un objectif ni une résistance remarquable, contrairement à 43.300 (franchi le vendredi 17, journée des '3 sorcières') et 44.400 : c'est ce niveau qui semble constituer le prochain rendez-vous avec une résistance... celle du 12 novembre dernier.





