CAC 40
7 693,38
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dow Jones : nouveau record absolu à 45.770Pts
information fournie par Zonebourse 05/09/2025 à 15:55

(Zonebourse.com) - Cela se joue à une poignée de points d'indice près mais le Dow Jones bat un nouveau record absolu intraday à 45.770Pts (contre 45.757 le 22 août).
Après une correction minimaliste au contact des 45.000 (MM20) début septembre, l'indice historique est reparti de l'avant, porté par les espoirs d'un scénario à 3 baisses de taux cet automne, qui prend de la consistance avec les chiffres de l'emploi et un taux de chômage remonté à 4,3%.
La forte décrue du Dollar (-0,85%) face à l'Euro vers 1,1750 (proche du plancher annuel des 1,1800) soutient les exportatrices et le Dow Jones peut désormais viser les 46.000Pts.

