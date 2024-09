Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dow Jones : nouveau record absolu à 41.835, seuil crucial information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 19:09









(CercleFinance.com) - Dow Jones inscrit un second nouveau record absolu consécutif, à 41.835 cette fois-ci: le 'Dow' teste une résistance oblique passant par 41.200Pts (17 juillet) puis 41.560 (30 août).

Au-delà de 41.800Pts, plus aucun obstacle avant 44.600 (règle du report d'amplitude), la tendance haussière ne serait remise en cause que sous 39.500





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.