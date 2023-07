Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dow Jones : 13ème hausse consécutive, franchit 35.300 information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 08:52









(CercleFinance.com) - Le Dow Jones aligne une 13ème hausse consécutive (+0,23% à 35.520) pour la première fois au 21ème siècle et pour la première fois depuis la période du 5 au 20 janvier 1987.

C'est la 3ème fois qu'une série de 13 hausses se matérialise depuis 1897... autrement cela ne se produit qu'une fois par siècle.

Le Dow franchit la petite résistance des 35.440 du 27 mars dernier pour tester en séance et égaler le zénith des 35.630 du 2 février 2022.

Il ne reste plus qu'à retracer le zénith historique des 36.400 du 5 janvier 2022, soit à peine 2,3% de gain (moins de 900Pts).

Mais à 2% près (en intraday ce 26/07), cela commence à ressembler à un double-top historique (ce serait un cas de figure parfait avec 1% de plus sur le Dow)





Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.23%