Dow en forte perte au 2T, plus creusée que les anticipations du marché

( AFP / AXEL HEIMKEN )

Le groupe pétrochimique américain Dow a annoncé jeudi une perte pour le troisième trimestre consécutif, encore plus creusée que les précédentes du fait de charges brutes de restructuration de près de 600 millions de dollars et plus importante que les attentes du marché.

La perte nette atteint 835 millions de dollars au deuxième trimestre (-1,18 dollar par action), tandis que le groupe avait réalisé un gain net de 439 millions un an plus tôt.

Rapportée par action et hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, la perte nette ressort tout de même à 42 cents et devrait atteindre 40 cents sur l'ensemble de l'année.

Le consensus des analystes de FactSet attendait une perte nette trimestrielle de quatorze cents.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Dow chutait de 12,21% en conséquence de l'écart important entre la publication et les attentes du marché.

"Au cours du trimestre, l'équipe de Dow a entrepris plusieurs actions agressives pour faire face à un environnement prolongé de résultats inférieurs dans notre industrie, amplifié par les récentes incertitudes commerciales et sur les droits de douane", a commenté Jim Fitterling, patron du groupe, cité dans un communiqué.

Il a expliqué que des mesures "de court terme en soutien à la trésorerie et des leviers de croissance des résultats" devraient "représenter plus de six milliards de dollars d'ici 2026".

Dow a en effet annoncé le 7 juillet la fermeture de trois sites européens, deux en Allemagne et un au Royaume-Uni, avec 800 suppressions de postes, évoquant un environnement complexe dans la région.

Le groupe - qui emploie 36.000 personnes dans le monde - avait annoncé en avril des mesures d'économies pour s'ajuster à une conjoncture défavorable, notamment en repoussant un projet colossal d'usine au Canada, à Fort Saskatchewan, en banlieue d'Edmonton.

Du fait de ces initiatives diverses, le groupe a enregistré au deuxième trimestre une charge avant impôts de 591 millions de dollars en coûts de restructuration - qui incluent également les indemnités de licenciement, par exemple - et a aussi intégré une dépense nette de 147 millions de dollars liée à la cession d'actifs de Sundry (fumigation des sols).

Entre avril et juin, le groupe a également réalisé un chiffre d'affaires en baisse de 7% à 10,10 milliards de dollars, contre 10,91 milliards sur la même période de l'année précédente.

Pour tenir compte de la "persistance d'un environnement macroéconomique difficile", Dow a décidé de réduire de moitié le dividende trimestriel à 35 cents.