Dover progresse après que Wells Fargo a relevé sa notation et augmenté son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 mars - ** Les actions du fabricant d'équipements industriels Dover DOV.N augmentent de 1,27% à 210 dollars dans les échanges de pré-marché
** Wells Fargo relève DOV de "equal weight" à "overweight" en citant que (Dover) bénéficie d'une accélération de la croissance si les tensions s'apaisent, et reste relativement isolée avec un pricing power et une faible exposition régionale si le risque géopolitique persiste
** La société de courtage augmente également le PT à 230 $ de 210 $, ce qui représente une hausse de 11 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** 13 des 21 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et huit comme un "maintien"; leur PT médian est de 231 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, l'action a progressé de 6,2 % depuis le début de l'année
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