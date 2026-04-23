Dover prévoit un bénéfice élevé pour 2026 grâce à une forte demande de composants pour centres de données d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements industriels Dover DOV.N a annoncé jeudi un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur la demande des centres de données pour ses produits de refroidissement liquide et ses composants de précision utilisés pour les infrastructures de gaz naturel.

Voici les détails:

* Les investissements importants dans les infrastructures d'intelligence artificielle par les hyperscalers ont stimulé la demande pour les produits industriels de Dover, y compris les produits de refroidissement liquide utilisés pour l'informatique de haute performance et les centres de données.

* Les actions de la société basée à Downers Grove, dans l'Illinois, ont augmenté de 5,9% dans les premiers échanges à la suite des résultats.

* Dover prévoit un bénéfice par action ajusté pour 2026 compris entre 10,45 et 10,65 dollars, dont le point médian est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 10,49 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice de son unité de pompes et de solutions de processus, qui fabrique des connecteurs thermiques pour les systèmes de refroidissement liquide des centres de données, a augmenté à 537,8 millions de dollars au premier trimestre, contre 493,6 millions de dollars un an plus tôt.

* Le bénéfice ajusté de Dover a atteint 2,28 dollars par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 2,05 dollars par action l'année précédente.

* Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice trimestriel de 2,26 dollars par action.

* Le chiffre d'affaires de Dover au premier trimestre a augmenté de 10% pour atteindre 2,05 milliards de dollars, contre 1,87 milliard de dollars un an plus tôt.