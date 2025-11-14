Doug McMillon, directeur général de Walmart, prend sa retraite après une décennie ; John Furner, un interne, est nommé successeur

McMillon salué pour avoir transformé Walmart en une puissance technologique, selon un analyste

Furner est considéré comme un successeur logique en raison de son ancienneté et de son adéquation culturelle

Les actions ont réduit leurs pertes antérieures pour se négocier en baisse de 0,6 %

Le directeur général de Walmart

WMT.N , Doug McMillon, prendra sa retraite l'année prochaine après plus d'une décennie à la tête de l'entreprise, mettant fin à une période au cours de laquelle il a transformé le distributeur à grande surface en une puissance technologique dont les actions ont constamment surperformé le marché en général.

Doug McMillon , 59 ans, sera remplacé par John Furner, directeur général de la division américaine , 51 ans, un vétéran qui a passé trois décennies au sein de l'entreprise, a déclaré Walmart.

Les actions de Walmart ont réduit les pertes antérieures pour se négocier en baisse d'environ 0,6 %. La décision de Doug McMillon de se retirer est intervenue plus tôt que prévu, bien que son mandat au moment de sa retraite prévue le 31 janvier fasse de lui l'un des plus anciens directeurs généraux de l'histoire de l'entreprise.

"Étant donné que Doug McMillon a été sans équivoque le meilleur directeur général de Walmart depuis le fondateur de la société, Sam Walton, l'annonce suscitera probablement une certaine anxiété chez les actionnaires, d'autant plus que le changement est intervenu un peu plus tôt que prévu", a déclaré Chuck Grom, analyste chez Gordon Haskett.

Walmart a déclaré dans un communiqué que le départ à la retraite de Doug McMillon était une transition planifiée.

UNE DÉCENNIE DE CHANGEMENT

Doug McMillon a succédé à Mike Duke en février 2014, alors que l'entreprise rattrapait son retard sur le géant de la vente en ligne Amazon.com AMZN.O , qui se taillait rapidement la part du lion dans la demande en plein essor des consommateurs pour le commerce électronique.

Doug McMillon s'est appuyé sur le vaste réseau de magasins de l'entreprise pour accélérer les livraisons, a intégré des technologies d'automatisation dans les entrepôts et a développé sa place de marché et ses activités publicitaires afin d'accroître ses revenus.

Depuis qu'il a pris ses fonctions, la valeur de Walmart a plus que triplé pour atteindre 817 milliards de dollars aujourd'hui, grâce à l'intensification des efforts en matière de commerce électronique. Lorsqu'il a pris ses fonctions, les ventes mondiales de commerce électronique de l'entreprise venaient de dépasser les 10 milliards de dollars; au cours de l'exercice fiscal le plus récent, qui s'est achevé en janvier, ce chiffre a dépassé les 120 milliards de dollars.

"Walmart a obtenu de très bons résultats sous le mandat de Doug", a déclaré Neil Saunders, directeur général de la vente au détail chez GlobalData. "Il est devenu un acteur beaucoup plus influent dans le domaine du commerce électronique, a intégré de nouvelles technologies pour améliorer son efficacité et s'est lancé dans de nouveaux domaines tels que les médias de vente au détail."

Doug McMillon restera conseiller jusqu'au 31 janvier 2027. L'action du distributeur basé à Bentonville, dans l'Arkansas, a augmenté de 323 % depuis son arrivée, surpassant l'indice S&P 500 .SPX .

Doug McMillon, qui a rejoint Walmart en 1984 en tant qu'associé rémunéré à l'heure, a occupé des postes de direction dans les trois divisions de Walmart: États-Unis, International et Sam's Club. Il a gravi les échelons pour devenir directeur général de Walmart en février 2014, en remplacement de Mike Duke.

John Furner a suivi une trajectoire professionnelle similaire au sein du plus grand employeur privé du pays, où il est entré en tant qu'associé rémunéré à l'heure, avant de diriger Sam's Club et Walmart U.S. au cours des trois décennies qu'il a passées au sein de l'entreprise.

"John Furner prend en charge l'un des postes les plus convoités de l'Amérique des affaires et, selon nous, il doit simplement continuer à exécuter le plan de match qu'il a déjà mis en place", a déclaré Scot Ciccarelli, analyste chez Truist Securities.

Il prend la barre alors que Walmart commence à adopter des outils d'intelligence artificielle qui modifient la façon dont les détaillants opèrent et interagissent avec les clients.

John Furner était "particulièrement apte à diriger l'entreprise dans cette prochaine transformation axée sur l'intelligence artificielle", a déclaré Doug McMillon dans un communiqué.

UNE PUISSANCE ALIMENTÉE PAR LA TECHNOLOGIE

La liste des personnes ayant occupé le poste de direction de Walmart depuis sa création en 1962 est courte; John Furner ne sera que la sixième personne à diriger l'entreprise, chacun des précédents directeurs généraux ayant duré six ans ou plus.

"Doug McMillon a été un directeur général formidable, menant la transformation de Walmart en un géant de la vente au détail encore plus grand et plus fort, alimenté par la technologie", a déclaré Joseph Feldman, analyste au sein du Telsey Advisory Group. "John Furner est le choix logique pour devenir le prochain directeur général. C'est un pur produit de Walmart, qui a commencé en tant qu'associé à l'heure en 1993, et il s'adapte donc parfaitement à la culture de l'entreprise."

Cette décision est la dernière d'une série de changements de direction dans le secteur de la vente au détail, les entreprises devant faire face aux pressions tarifaires , à une économie incertaine et à des dépenses de consommation en dents de scie. Kohl's KSS.N , Kroger KR.N et Target TGT.N ont nommé de nouveaux directeurs généraux cette année.

Walmart publiera ses résultats trimestriels la semaine prochaine.