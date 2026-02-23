 Aller au contenu principal
Doug Gurr, ancien dirigeant d'Amazon, nommé président permanent de l'autorité britannique de régulation de la concurrence
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 10:12

Le ministre britannique de l'économie Peter Kyle a choisi l'ancien dirigeant d'Amazon

AMZN.O Doug Gurr pour continuer à présider l'autorité de régulation de la concurrence du pays, selon un communiqué du gouvernement publié lundi.

M. Gurr a pris ses fonctions à titre intérimaire l'année dernière, après que le gouvernement a déclaré qu'il souhaitait que l'Autorité de la concurrence et des marchés et d'autres régulateurs se concentrent davantage sur la croissance économique.

Sous réserve d'une audition parlementaire, M. Gurr supervisera la CMA pendant les cinq prochaines années.

