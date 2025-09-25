DoubleLine adopte une approche multidimensionnelle de l'économie américaine alors que les données officielles sur l'emploi font l'objet d'un examen minutieux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DoubleLine adopte une approche "holistique" pour évaluer la santé économique des États-Unis

L'évaluation inclut les données de la BLS, les données privées et les appels de résultats

L'entreprise affirme que les inquiétudes concernant l'exactitude des données pourraient entamer la confiance dans l'économie américaine

par Davide Barbuscia

La société obligataireaméricaine DoubleLine a déclaré mercredi qu'elle utilisait une variété de sources de données officielles et privées pour évaluer la santé de l'économie américaine, car elle s'inquiète de la baisse de la qualité des données publiées par le Bureau des statistiques du travail.

En août, le Bureau des statistiques du travail du ministère du travail a publié de fortes révisions à la baisse des données précédentes sur l'emploi, ce qui a secoué les marchés et fait craindre aux investisseurs que la Réserve fédérale n'ait pas volé de ses propres ailes et doive rattraper son retard en matière de réduction des taux d'intérêt. Le président Donald Trump a déclaré à l'époque, sans preuve, que les chiffres contenus dans le rapport sur l'emploi de juillet étaient truqués et a renvoyé le chef du BLS, exacerbant les inquiétudes quant à l'intégrité des données économiques américaines.

"Chez DoubleLine, nous adoptons une approche holistique pour surveiller la santé de l'économie", a déclaré Ryan Kimmel, stratège de l'allocation des titres à revenu fixe chez DoubleLine, dans une note .

DoubleLine surveille les données officielles, notamment les rapports du BLS, mais les complète par des ensembles de données privées, des appels de résultats d'entreprises et des avis d'experts internes sur la dette des entreprises, les prêts à la consommation, l'immobilier commercial et les prêts hypothécaires, a déclaré M. Kimmel.

"Face à la remise en cause de la précision et de la fiabilité des données du BLS, il est plus important que jamais de disposer d'approches robustes et multidimensionnelles en matière d'analyse économique", a-t-il ajouté.

M. Kimmel a souligné la baisse du taux de participation au sondage des employeurs que le BLS utilise pour produire son rapport mensuel sur l'emploi, qui est passé de 60 % dans les années 2010 à 40 % ces dernières années.

Les réponses aux enquêtes sur l'emploi étant en baisse, le BLS s'est appuyé davantage sur l'imputation statistique, qui utilise des modèles pour estimer les données manquantes sur la base de tendances historiques ou de tendances dans certains secteurs.

"Plus les données sont déduites au lieu d'être collectées, plus le risque d'erreur de mesure augmente", a déclaré M. Kimmel.

Le BLS a déclaré dans un communiqué qu'il s'engageait à fournir des données précises et opportunes malgré le fait que les taux de réponse à la plupart des enquêtes fédérales sont en baisse depuis de nombreuses années. Outre les efforts de sensibilisation visant à encourager les ménages et les entreprises à participer à ses enquêtes, il étudie les moyens de surmonter les difficultés liées aux taux de réponse, par exemple en élargissant les options de déclaration ou en prolongeant les périodes de participation.

"Nous continuons d'étudier d'autres moyens d'utiliser des enquêtes mixtes, des données administratives, privées et d'autres sources de données pour fournir des estimations de haute qualité", a-t-elle déclaré.

La semaine dernière, la Fed a réduit ses taux de 25 points de base après que des données récentes aient montré que le taux de chômage avait grimpé à 4,3 % en août et que la croissance de l'emploi avait été bien inférieure aux prévisions. Une forte révision à la baisse des chiffres de l'emploi pour la période allant jusqu'à mars a également renforcé l'idée que le marché de l'emploi est en perte de vitesse, renforçant ainsi les arguments en faveur de multiples baisses de taux à venir.

"Le déclin de la qualité des données du BLS sape la fiabilité de l'analyse économique, mettant en danger les entreprises, les décideurs politiques et les marchés", a déclaré M. Kimmel. "Si cette tendance devait se poursuivre, elle pourrait conduire à une augmentation de l'incertitude et à une diminution de la confiance dans l'ensemble de l'économie."