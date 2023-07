Double nomination chez Amundi

Elle a également travaillé avec le groupe Crédit Agricole pendant plusieurs années, en particulier sur les sujets de finance et d'investissement responsable. Elle a rejoint Amundi en juin 2022 en qualité de Chief Sustainable Transformation Officer.

(AOF) - Société de gestion française, Amundi annonce deux nouvelles nominations. Céline Boyer-Chammard est nommée Directrice du pôle Transformation Durable et Organisation. Elle est membre du comité de direction d’Amundi. Olivier Mariée a été nommé directeur du pôle Joint-Ventures d’Amundi. Il est aussi membre du comité de direction d’Amundi. Céline Boyer-Chammard a une longue expérience dans le secteur du conseil. Jusqu’en 2022, elle était Directrice Associée du Boston Consulting Group.

