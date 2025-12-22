 Aller au contenu principal
Double actualité pour Compagnie Lebon
information fournie par AOF 22/12/2025 à 08:33

(AOF) - La Compagnie Lebon a signé une convention d’exploitation, d’une durée de trois ans renouvelable un an et assortie d’une option d’achat, pour les Thermes de Rochefort avec la Société Européenne du Thermalisme. Cet accord va permettre à la Société Européenne du Thermalisme de renforcer sa position dans ce domaine en exploitant la 6ème station thermale française qui accueille près de 15 000 curistes chaque année.

En outre, Compagnie Lebon a annoncé un projet de cession de sa participation minoritaire d'Esprit de France dans la société Madeleine Premier, qui détient le fonds de commerce de l'Hôtel Fauchon à Paris. Cette promesse d'achat concerne l'ensemble des titres de la société Madeleine Premier, y compris la participation de 49% d'Esprit de France détenue dans la société depuis 2016. Esprit de France, filiale de Compagnie Lebon, accompagne l'exploitation de ce fonds de commerce depuis son ouverture en 2018.

Valeurs associées

LEBON
94,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
