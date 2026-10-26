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Double actualité pour AstraZeneca à l'ESMO
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 08:53

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Le laboratoire pharmaceutique a dévoilé, lors du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO 2026), des résultats cliniques majeurs de phase 3 pour deux de ses programmes oncologiques : le Sonesitatug vedotin (Sone-Ve) dans le cancer gastrique et l'association Tagrisso-Orpathys dans le cancer du poumon.

Dans un essai clinique mondial de phase 3, le Sonesitatug vedotin a été évalué chez des patients atteints d'un adénocarcinome gastrique, de la jonction gastro-oesophagienne ou de l'oesophage avancé exprimant la protéine Claudin 18.2 (sur au moins 25% des cellules tumorales) en deuxième ligne de traitement ou plus. Lors d'une analyse intermédiaire planifiée, Sone-Ve a réduit le risque de décès de 42% par rapport au choix de l'investigateur.

En parallèle, une étude de phase 3 a évalué la combinaison de Tagrisso (osimertinib) et d'Orpathys (savolitinib) face à une chimiothérapie à base de platine chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) muté EGFR avec surexpression ou amplification de MET, ayant progressé sous Tagrisso seul. L'association réduit le risque de progression ou de décès de 45%.

Ces deux avancées cliniques soutiennent l'expansion du portefeuille de thérapies ciblées du groupe dans des indications aux besoins médicaux non satisfaits.

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