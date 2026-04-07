DOSSIER INDE-Alors qu'IndiGo accueille Willie Walsh, le directeur général d'Air India démissionne

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7 avril - 7 avril - Par Blaine Julian Rodrigues, rédacteur en chef de Online Production, avec l'équipe mondiale de Reuters

Willie "Slasher" Walsh a deux objectifs clairs lorsqu'il prend les rênes d'IndiGo INGL.NS : rétablir la réputation du transporteur à bas prix et étendre sa portée mondiale.

Mais au-delà des questions propres à l'entreprise, le dirigeant de la compagnie aérienne devra également relever une série de défis géopolitiques, notamment l'impact de la guerre en Iran sur le transport aérien.

Pendant ce temps, Air India perd également son directeur général, selon Reuters et d'autres médias , dans un contexte de pertes persistantes au sein de la deuxième compagnie aérienne du pays et d'un crash qui a fait 260 morts l'année dernière.

L'aggravation de la crise de l'aviation indienne est notre principal sujet cette semaine. Faites-nous part de votre point de vue à l'adresse blaine.rodrigues@thomsonreuters.com.

Par ailleurs, les injections amaigrissantes sont-elles en train de devenir un élément de routine dans les préparatifs de mariage? Faites défiler la page pour en savoir plus sur les "mariées Mounjaro".

CETTE SEMAINE EN ASIE

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INDIGO SE TOURNE VERS WILLIE WALSH

L'embauche de Willie Walsh en tant que directeur général d'IndiGo a été perçue comme un coup d'éclat dans le secteur lorsqu'elle a été annoncée la semaine dernière.

Ce patron de compagnie aérienne chevronné, ancien pilote, s'est fait un nom en tant que gestionnaire rigoureux des coûts et négociateur avisé, en ramenant les transporteurs à la rentabilité, en développant les réseaux et en supervisant la création d'International Airlines Group en 2011.

Willie Walsh est donc parfaitement adapté à la compagnie aérienne, a écrit Ujjaini Dutta, chroniqueur à Reuters Breakingviews .

Sa priorité absolue et immédiate sera de réparer les dommages causés à la réputation de la compagnie en décembre, lorsqu'une compagnie aérienne réputée pour sa ponctualité a été contrainte d'annuler 4 500 vols - bloquant les passagers pendant la période de pointe des fêtes - parce qu'elle ne s'était pas préparée de manière adéquate à des règles plus strictes en matière de repos des pilotes. Lisez ici l'analyse d'Abhijith Ganapavaram de Reuters.

Il s'agissait de la pire crise dans les deux décennies d'histoire de la plus grande compagnie aérienne de l'Inde, et elle a finalement conduit le directeur général de l'époque, Pieter Elbers, à démissionner soudainement et avec effet immédiat le 10 mars.

L'embauche rapide de Willie Walsh suggère l'urgence et la clarté du conseil d'administration de la compagnie aérienne pour résoudre les problèmes récents, ont déclaré les analystes de la maison de courtage Jefferies dans une note datée du 31 mars.

Rétablir la fiabilité opérationnelle et remédier aux faiblesses de planification des équipages qui sont apparues avec les nouvelles règles sur le temps de service de vol seront les principales demandes de Willie Walsh, selon les analystes.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'AIR INDIA DÉMISSIONNE SOUS LA PRESSION

Willie Walsh ne sera pas le seul nouveau directeur général à naviguer dans le secteur aérien indien en difficulté, puisque le directeur général d'Air India, Campbell Wilson, a également démissionné .

Air India a été réprimandée par les autorités de régulation pour des manquements en matière de sécurité, notamment pour avoir fait voler un avion huit fois sans certificat de navigabilité et pour avoir fait voler des avions sans vérifier l'équipement d'urgence.

Reuters a rapporté en janvier que le conseil d'administration d'Air India était à la recherche d'un nouveau directeur général pour remplacer Campbell Wilson, un ancien de Singapore Airlines SIAL.SI qui avait été engagé pour diriger le redressement du transporteur indien en 2022 après des années de déclin sous l'égide du gouvernement.

Le mandat de Campbell Wilson, né en Nouvelle-Zélande, devait prendre fin en 2027. Il est actuellement en période de préavis de six mois et prévoit de rester au sein de la compagnie jusqu'à ce qu'un successeur lui soit trouvé, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES AUX PRISES AVEC LES RETOMBÉES DE LA GUERRE EN IRAN

Au-delà d'une myriade de problèmes intérieurs, les prochains dirigeants des deux principales compagnies aériennes indiennes devront atténuer les effets du conflit au Moyen-Orient, qui a fait grimper les prix du carburant et imposé de longs détours sur certains itinéraires.

New Delhi a annoncé la semaine dernière qu'elle limiterait à 25 % les augmentations mensuelles des prix du carburant d'aviation pour les vols intérieurs, afin de protéger les passagers d'une hausse soudaine des tarifs.

Parallèlement, la détérioration des relations entre l'Inde et le Pakistan a entraîné la fermeture de l'espace aérien pakistanais aux compagnies aériennes indiennes, ce qui a eu pour effet d'augmenter considérablement les coûts et la durée des vols.

Les compagnies aériennes de la région ont mis en place des plans d'urgence, notamment en réduisant les horaires et en transportant du carburant supplémentaire. Lisez ici pour comprendre certaines des mesures prises.

L'augmentation des coûts du carburant, la dépréciation de la roupie indienne et la diminution des opérations internationales affecteront les bénéfices d'IndiGo pour l'exercice financier qui a commencé le 1er avril, ont déclaré les analystes de la société de courtage Motilal Oswal, basée à Mumbai, qui ont réduit de 15 % leurs estimations de bénéfices pour la compagnie aérienne.

LES OBJECTIFS D'EXPANSION MONDIALE D'INDIGO

Au-delà des questions immédiates, les analystes considèrent que la nomination de Willie Walsh témoigne du sérieux de la compagnie aérienne à bas prix, valorisée à 16 milliards de dollars, en ce qui concerne l'expansion du réseau mondial et les partenariats stratégiques.

À Aer Lingus, où il a débuté comme pilote cadet en 1979 avant de devenir directeur général en 2001, Willie Walsh a stabilisé les opérations long-courriers tout en remaniant les activités court-courriers par d'importantes réductions de coûts, ce qui lui a valu le surnom de "Slasher" (littéralement "tueur").

IndiGo domine le marché intérieur avec une part de près de deux tiers et dessert actuellement plus de 40 destinations internationales.

Au cours des prochaines années, elle devrait prendre livraison d'avions Airbus A321XLR et A350 à plus long rayon d'action.

Willie Walsh ne prendra ses fonctions qu'en août, à la fin de son mandat de directeur général de l'Association internationale du transport aérien (IATA).

D'ici là, le cofondateur Rahul Bhatia reste en charge en tant que directeur général par intérim.

QUESTIONS DE MARCHÉ

Les actions des banques indiennes ont chuté à leurs plus bas niveaux depuis un an la semaine dernière, en raison des craintes de pertes potentielles après que la banque centrale a intensifié sa répression des activités spéculatives sur la roupie.

La Reserve Bank of India a interdit aux prêteurs d'offrir des contrats à terme non livrables en roupie à des clients résidents et non-résidents, quelques jours après avoir fixé une limite de 100 millions de dollars à leurs positions nettes ouvertes en roupie.

Jefferies a déclaré que les banques espéraient enrayer les pertes dues aux mesures initiales, mais que les nouvelles restrictions pourraient ramener les pertes aux estimations initiales, voire à un niveau un peu plus élevé.

Les mesures prises par la RBI interviennent après que la roupie a atteint des niveaux historiquement bas, sous l'effet des sorties de capitaux étrangers et de la perte de confiance des investisseurs dans le contexte du choc pétrolier déclenché par la guerre en Iran.

À LIRE ABSOLUMENT CETTE SEMAINE Le grand mariage indien fait l'objet d'un nouvel engouement. Un nombre croissant de futures mariées cherchent à perdre du poids avant le grand jour, devenant ainsi la dernière cible du marché indien des médicaments contre l'obésité. Huit médecins interrogés par Reuters ont déclaré avoir reçu des demandes de la part de futurs mariés, mais aussi de certains futurs mariés, qui souhaitaient prendre des médicaments pour maigrir avant de prononcer leurs vœux. Beaucoup ont demandé le Mounjaro d'Eli Lilly, le premier médicament GLP-1 à entrer sur le marché indien à la fois pour le diabète et la perte de poids.

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