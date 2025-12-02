Dossier Auto - Les exportations chinoises de véhicules à forte consommation d'essence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - Par Nick Carey , European Autos Correspondent

Salutations de Londres!

La Commission européenne s'apprête à publier des objectifs actualisés en matière d'émissions de carbone, y compris une interdiction des véhicules à carburant fossile en 2035 que l'industrie automobile du continent a décriée comme étant impossible à mettre en œuvre. À l'approche de cette mise à jour, le volume des deux parties en présence n'a cessé d'augmenter. Le chancelier allemand Friedrich Merz a écrit à la Commission, reprenant les appels des dirigeants de l'industrie automobile selon lesquels les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules à prolongateur d'autonomie devraient jouer un rôle dans la transition verte, au même titre que les biocarburants. M. Merz a été encouragé par le nouveau directeur général de Stellantis, Antonio Filosa - le président du constructeur automobile, John Elkann, a également mis en garde l'industrie contre un "déclin irréversible " si l'UE n'assouplit pas ses objectifs. Pendant ce temps, le groupe climatique européen T&E a publié un rapport appelant la Commission à résister à la pression de l'industrie sur les biocarburants , affirmant qu'ils sont en quantité insuffisante et qu'ils ne sont pas vraiment neutres en carbone. La Commission doit maintenant trouver une solution qui offre une forme de compromis pour apaiser les Allemands tout en évitant d'ennuyer tous ceux qui ont déjà lourdement investi dans l'infrastructure de recharge et d'autres technologies liées aux véhicules électriques. Pas de pression. Ce qui nous amène au dossier Auto d'aujourd'hui..

* La Chine exporte son problème de capacité de production

* D'autres mauvaises nouvelles pour Tesla en Europe

* La taxe britannique sur les véhicules électriques

La ruée vers l'essence en Chine L'industrie automobile chinoise est aujourd'hui surtout connue pour ses véhicules électriques qui ont fait chuter les ventes des constructeurs automobiles étrangers qui dominaient auparavant le plus grand marché automobile du monde. Les droits de douane en vigueur dans l'Union européenne et aux États-Unis visent en grande partie les véhicules électriques. Mais le déclin des parts de marché chinoises des constructeurs historiques a également touché leurs partenaires locaux en joint-venture, laissant l'industrie automobile chinoise avec une capacité d'usine inutilisée pour produire jusqu'à 20 millions de voitures à moteur à combustion interne par an. Les constructeurs automobiles d'État chinois se sont donc lancés dans une course à l'expansion hors de Chine, sur les marchés émergents, et fabriquent pour ce faire un grand nombre de véhicules énergivores. Pour en savoir plus, consultez le site . Les voitures à combustible fossile sont plus intéressantes que les véhicules électriques sur des marchés comme l'Afrique du Sud, le Chili ou même la Pologne, où l'infrastructure de recharge n'en est qu'à ses balbutiements, et contribuent à maintenir les usines automobiles chinoises occupées. Les marchés émergents ne sont pas en reste. Pendant des décennies, les constructeurs automobiles mondiaux ont eu tendance à vendre des voitures de moindre qualité sur les marchés émergents. Mais aujourd'hui, les Chinois les inondent de voitures équipées des derniers logiciels et dispositifs de sécurité à des prix comparables. La part de marché mondiale des constructeurs automobiles chinois devrait atteindre 30 % d'ici 2030, ce qui, comme le dit un expert à Reuters, "se fera au détriment de tous les autres"

Le problème de Tesla en Europe Il devient de plus en plus difficile de prétendre que Tesla

TSLA.O n'a pas de problème européen. Au début de l'année, certains ont affirmé que les problèmes du fabricant américain de véhicules électriques étaient dus au fait que le directeur général Elon Musk courtisait les partis politiques d'extrême droite - sa politique a en effet déclenché des protestations dans certaines parties de l'Europe. Mais en réalité, le vrai problème de Tesla reste le manque de nouveaux produits brillants dans un marché qui en est rempli. Prenons l'exemple de la Grande-Bretagne, où il y a plus de 150 modèles électriques sur le marché et 50 autres qui arriveront l'année prochaine, dont aucun n'est une Tesla . Cette semaine, nous avons vu de nouveaux mauvais résultats de vente pour Tesla en novembre sur plusieurs marchés européens. Ce qui ressort de la couverture de Reuters, c'est une pépite d'Escalent. Une étude de la société de conseil et d'analyse de données a montré que 38 % des personnes interrogées dans les cinq plus grands marchés automobiles d'Europe estiment que la nouveauté de la marque Tesla s'est estompée et qu'elle est distancée par ses concurrents en termes de design, de qualité et d'attrait émotionnel. Cela signifie que si Tesla souhaite augmenter ses ventes, il lui faut quelque chose de vraiment nouveau pour devancer la concurrence.

Taxer les VE en Grande-Bretagne Dans le cadre du nouveau budget britannique, le gouvernement du pays a décidé qu'à partir d'avril 2028, les propriétaires de VE devront payer une nouvelle taxe fixée à 3 pence (environ 4 cents américains) par mile pour les voitures électriques et 1,5 pence par mile pour les hybrides rechargeables, payable annuellement. C'est un problème auquel tout gouvernement dépendant des recettes fiscales provenant des combustibles fossiles devra faire face à mesure que de plus en plus de gens passeront à l'électricité - ils devront trouver un moyen de remplacer ces recettes. Il est donc compréhensible que le gouvernement britannique veuille combler ce manque à gagner. Mais comme l'ont souligné les nombreux opposants à la nouvelle taxe, le gouvernement britannique tente en même temps de persuader les acheteurs de voitures de passer à l'électrique. L'ajout d'une nouvelle taxe n'encouragera guère les sceptiques à acheter un véhicule électrique, ce qui rendrait la transition encore plus difficile.

GWM prévoit une usine en Europe Le groupe chinois Great Wall Motor 601633.SS prévoit de produire 300 000 véhicules par an dans sa première usine automobile européenne d'ici 2029 et recherche déjà des sites d'implantation, a déclaré le président de GWM International, Parker Shi, à ses collègues de Reuters Qiaoyi Li et Josh Arslan. Pour en savoir plus, consultez le site . Les équipes de GWM étudient des sites en Espagne et en Hongrie, entre autres pays, a déclaré M. Shi à Reuters au siège de la société à Baoding, dans la province de Hebei, dans le nord de la Chine. Le constructeur automobile chinois n'a pas obtenu de bons résultats en Europe avec ses VE, où ses ventes ont chuté de 41 % à 3 706 véhicules l'année dernière, selon JATO Dynamics. Pour tenter de relancer ses ventes en Europe, GWM construira tous les types de véhicules dans sa nouvelle usine, qu'il s'agisse de voitures entièrement électriques ou de modèles traditionnels à moteur à combustion.

Tours rapides - La production mondiale de Toyota 7203.T a augmenté pour le cinquième mois consécutif en octobre, grâce à la forte demande américaine de véhicules hybrides qui a compensé les ventes plus faibles au Japon et en Chine. - Un groupe de syndicats japonais représentant les principaux fabricants demandera une augmentation d'au moins 12 000 yens (77 $) du salaire de base mensuel pour 2026, le même objectif que cette année. - La société chinoise CATL formera jusqu'à 4 000 travailleurs pour faire fonctionner ce qui sera la plus grande usine de batteries d'Espagne, ont déclaré les dirigeants lors d'une cérémonie d'inauguration de la coentreprise avec Stellantis

STLAM.MI . - L'indien Mahindra a lancé un SUV électrique à sept places avec un prix de départ d'environ 2 millions de roupies (22 409 $), dans le but d'obtenir une plus grande part dans un segment dominé par son rival Tata. - La production automobile britannique a chuté de 23,8 % en octobre, le secteur continuant à ressentir l'impact d'une cyberattaque sans précédent chez Jaguar Land Rover, le plus grand constructeur automobile du pays. - Le plus grand constructeur automobile russe Avtovaz

AVAZI_p.MM prévoit de rétablir une semaine de travail complète de cinq jours le 1er janvier, après trois mois de réduction du temps de travail, alors que ses perspectives de production s'améliorent.

