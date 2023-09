Dossier Auto : La "nouvelle" Model 3 de Tesla fait des ravages à Munich

1er septembre - Joe White Correspondant Global Autos

Salutations de la Motor City!

Nous avons beaucoup de choses à faire dans le monde de l'automobile à l'approche du long week-end de la fête du travail aux États-Unis et du début du salon de l'automobile IAA/Munich en Allemagne.

L'Auto File prendra un jour de congé lundi. Mais nous avons suffisamment de matière pour deux bulletins d'information. Accrochez-vous!

Aujourd'hui -

* La nouvelle Model 3 de Tesla (link) peut-elle calmer la guerre des prix des véhicules électriques?

* L'UAW crie au scandale (link) chez GM et Stellantis

* L'efficacité des VE est la "nouvelle monnaie" chez Mercedes

* La nouvelle Model 3, plus chère, peut-elle changer l'histoire? Jeudi, les opérations chinoises de Tesla ont dévoilé la nouvelle Model 3 (link), qui dispose d'une plus grande autonomie et dont le prix en Chine est supérieur de 12 % à celui du modèle de base actuel.

La présentation de la Model 3 rafraîchie a eu lieu juste avant le début du salon de l'automobile de Munich (link), où BMW, Mercedes, Volkswagen et une flopée de marques chinoises de véhicules électriques devraient présenter de nouveaux modèles visant à détrôner les Model 3 et Model Y de Tesla, ainsi que les modèles haut de gamme vieillissants de Tesla, la S et la X. (Tesla a de nouveau baissé les prix de la S et de la X de 21 % en Chine et aux États-Unis)

Les changements extérieurs apportés à la Model 3 sont... évolutifs. Le gros titre pour la plupart des acheteurs sera une augmentation de 9 % de l'autonomie du modèle de base, telle que mesurée par les régulateurs chinois.

Tesla n'a pas précisé quand la nouvelle Model 3 ferait ses débuts aux États-Unis. Mais la nouvelle version de la Model 3 fabriquée à Shanghai sera proposée sur les marchés hors de Chine, y compris en Europe.

Voici ce qu'il faut surveiller:

Elon Musk a passé l'année dernière à canaliser la stratégie du modèle T d'Henry Ford en utilisant l'avantage de Tesla en termes de coûts de fabrication (link) pour faire baisser les prix des modèles 3 et Y, augmenter les économies d'échelle et évincer ses rivaux (link).

Aujourd'hui, Musk tente d'éviter le piège (link) dans lequel le vieil Henry est tombé en s'accrochant trop longtemps au design et à la technologie du Model T, permettant ainsi à General Motors de passer en trombe.

Oui, Tesla réduit les prix des Model S et X. Ces modèles ont fait leur temps et doivent être remaniés à leur tour. La Model 3 et la Model Y - qui bénéficiera bientôt de sa propre refonte (link) - sont les moteurs de volume et de revenus de l'entreprise. Musk veut que leurs prix augmentent.

Les consommateurs chinois, qui s'efforcent d'éviter les retombées de l'implosion du marché immobilier du pays (link), paieront-ils plus cher pour une nouvelle Model 3 qu'il faut plus d'un coup d'œil pour distinguer de l'ancienne? Payeront-ils davantage si les marques chinoises de véhicules électriques continuent d'améliorer leurs produits ou de baisser leurs prix?

Dans deux ans, comment les modèles 3 et Y résisteront-ils à une nouvelle Mercedes CLA ou au véhicule électrique compact BMW "Neue Klasse" qui sera dévoilé ce week-end à Munich?

De bonnes questions!

* Lectures essentielles

* Le boom des VE redessine (link) le sud des États-Unis

* Le problème des arnaques au "métal vert" (link)

* Un guide pour naviguer dans les subventions américaines aux technologies propres (link)

* Les douleurs du travail à Détroit Jeudi, l'United Auto Workers a déposé des plaintes officielles pour pratiques déloyales (link) auprès du National Labor Relations Board des États-Unis contre General Motors et Stellantis, les accusant de refuser de négocier de bonne foi de nouveaux contrats-cadres.

Les plaintes - et le discours vidéo brûlant du président de l'UAW Shawn Fain (link) aux membres du syndicat jeudi soir - ont constitué une escalade inhabituellement agressive des tensions à l'approche de l'expiration des contrats actuels, le 14 septembre, également connue comme la date limite de la grève.

Le problème de Fain avec GM et Stellantis est que les entreprises n'ont pas présenté de propositions détaillées en matière de salaires et d'avantages sociaux en réponse aux demandes du syndicat (link) qui réclame des augmentations de salaire immédiates de 20 %, une indexation sur le coût de la vie, un retour aux régimes de retraite à prestations définies et la fin des systèmes de salaires "échelonnés" qui paient moins les nouveaux embauchés que les vétérans.

Par le passé, l'UAW et les constructeurs automobiles de Detroit ne sont entrés dans le vif du sujet qu'après la fête du travail, le 5 septembre cette année. GM et Stellantis ont exprimé leur surprise et leur irritation dans leurs déclarations, alors que Fain et l'UAW les accusent à présent de retards abusifs et de mauvaise foi.

Quant à Ford, l'entreprise a fait une proposition (link) - et en a publié de nombreux détails jeudi (link). Dans son intervention sur Facebook Live, Fain a rejeté l'offre point par point, affirmant que Ford avait proposé une augmentation de salaire de 9 %, ce qui est bien maigre comparé aux milliards versés aux actionnaires. M. Fain a également accusé Ford d'essayer d'ouvrir la porte au remplacement de tous les travailleurs à temps plein de l'UAW dans ses usines américaines par des employés temporaires à des taux de salaire inférieurs.

Le président de l'UAW tente de définir le combat de son syndicat comme étant plus important que les trois grands de Detroit - un point qu'il a fait ressortir de manière colorée lors de son discours avant la fête du travail.

"Nous devons nous battre pour rétablir la semaine de 40 heures", a déclaré M. Fain, faisant référence aux longues heures de travail des Américains (link). "Pourquoi cela? Pour qu'un autre connard puisse se tirer une balle sur la lune?"

Les travailleurs de toute une série d'industries (link), de la livraison de colis (link) aux compagnies aériennes (link) en passant par Hollywood (link), sont en grève ou menacent de l'être (link). Ils font le pari que la pénurie à court terme de travailleurs motivés leur permettra de faire face aux menaces à plus long terme de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et des bouleversements technologiques tels que le passage aux véhicules électriques.

Le compte à rebours est lancé à Détroit.

* Le cadeau de 12 milliards de dollars de Joe Biden à Detroit

Alors que les négociations entre l'UAW et Detroit Three sont au bord du gouffre, l'administration Biden a annoncé jeudi qu'elle distribuerait 12 milliards de dollars de subventions pour aider à rééquiper les usines automobiles en vue de la construction de véhicules électriques.

Quelle que soit la part de cet argent allouée aux Trois de Detroit, elle permettra de libérer des capitaux pour répondre aux exigences économiques de l'UAW et de sauver des usines telles que l'usine d'assemblage de Stellantis à Belvidere, qui sont sur la sellette à mesure que les VE prennent des parts de marché aux véhicules à combustion.

* Chez Mercedes, l'"efficacité" est l'expression qui paie

Lorsque l'on compare les véhicules électriques, on ne parle que d'autonomie, d'autonomie et d'autonomie. Ola Kaellenius, directeur général de Mercedes-Benz, (link), profitera de la présentation d'un prototype de la future voiture compacte électrique CLA (link) pour essayer de changer de sujet et de parler d'efficacité.

La CLA électrique, qui arrivera dans les salles d'exposition début 2025, sera la première Mercedes à utiliser une nouvelle architecture EV - nom de code MMA - et aura pour objectif de consommer environ 12 kWh aux 100 kilomètres. Cela représente 30 à 35 % d'électrons en moins par kilomètre parcouru par rapport aux modèles actuels tels que l'EQB, et une consommation équivalente ou légèrement supérieure à celle de l'actuelle Tesla Model 3.

La future CLA proposera également une batterie LFP en option - une première pour Mercedes. Une batterie lithium-fer pourrait aider Mercedes à être compétitive en Chine et sur d'autres marchés pour les acheteurs qui veulent le raffinement d'une voiture de luxe allemande, mais qui n'ont pas besoin de payer pour une autonomie maximale.

L'efficacité est l'une des raisons pour lesquelles Tesla est en tête du peloton lorsqu'il s'agit de l'autonomie par rapport au coût du véhicule.

L'intégration d'une batterie de taille supérieure dans un véhicule de grande taille permet d'obtenir une grande autonomie, mais à un prix que la plupart des consommateurs ne sont pas prêts à payer. Une méga-batterie a également une empreinte carbone importante.

Le défi pour Mercedes et tous les autres acteurs du marché des véhicules électriques consistera à concevoir une mesure d'efficacité aussi facile à comprendre pour les consommateurs que l'autonomie, ou même la puissance.

Traduire des kWh par 100 kilomètres en wattheures par kilomètre en kWh par mile ne fait pas partie des compétences de la plupart des consommateurs. Cela nécessitera une calculatrice en ligne (link) - ou une application qu'un jeune de 16 ans pourrait créer dans l'heure qui suit avec ChatGPT.

Fais-le, gamin.

* Tesla et les autorités fédérales, encore une fois

Les procureurs fédéraux (link) et la Securities and Exchange Commission enquêtent pour savoir si Elon Musk a réquisitionné les ressources de Tesla pour s'approvisionner en matériaux pour une maison de verre et a supervisé l'utilisation d'un logiciel qui fournissait aux conducteurs de Tesla des estimations exagérées de l'autonomie de conduite, a rapporté le Wall Street Journal.

Il n'est pas clair si les enquêtes pourraient déboucher sur des actions, ou s'il s'agit de diligence raisonnable suite à des rapports distincts de Bloomberg, du WSJ (link) et de Reuters (link).

Les dernières enquêtes s'ajoutent à une pile de problèmes juridiques auxquels Tesla et Musk sont confrontés (link), y compris des enquêtes sur le système Autopilot de Tesla. (link)

Où les camions électriques se rechargeront-ils? Voici un problème de moins pour les nouveaux acheteurs de voitures électriques: Les camions électriques ne se battront pas pour obtenir de l'espace dans les stations de recharge publiques.

Dans une nouvelle analyse, (link), l'Union of Concerned Scientists, un groupe d'action environnementale et climatique, conclut que la plupart des camions commerciaux se rechargeront à un "point d'attache", ou dépôt, et non à des stations de recharge publiques.

Le point de vue de l'UCS correspond à l'expérience de la division commerciale de Ford, Ford Pro, qui développe une activité de vente de recharge en tant que service. Les flottes commerciales desservies par Ford s'appuient principalement sur les dépôts de flotte pour recharger leurs camions et camionnettes électriques, a déclaré Muffi Ghadiali, responsable de l'activité de recharge de Ford Pro.

"La recharge publique devient un état d'erreur", a-t-il déclaré.

Les flottes optent également pour des chargeurs à courant alternatif plus lents que les chargeurs rapides à courant continu, ce qui réduit les coûts d'infrastructure initiaux et la pression sur le réseau.

"La plupart de nos infrastructures sont des chargeurs à courant alternatif", a déclaré M. Ghadiali. "On peut installer 10 à 20 chargeurs à courant alternatif pour un courant continu, en fonction des niveaux de puissance

* Tours rapides

- Plus de la moitié des Européens n'utilisent pas les systèmes de navigation embarqués (link). (On suppose qu'ils utilisent des smartphones ou qu'ils savent simplement où ils vont.) Parmi ceux qui utilisent des systèmes de navigation embarqués, près de 45 % utilisent HERE mapping, selon les nouvelles données de Counterpoint. Le cabinet de conseil en technologie a déclaré que les ventes de systèmes de navigation embarqués en Europe augmentaient de 5 % par an et prévoit que le passage aux véhicules électriques - qui signifie que davantage de conducteurs chercheront des stations de recharge - augmentera la demande de systèmes de navigation intégrés. La part des systèmes de navigation intégrés au tableau de bord est plus élevée pour les véhicules électriques que pour les véhicules à combustion.

- Le fabricant chinois de batteries Gotion a pris pied en Europe en achetant une participation de 25 % (link) dans la startup slovaque de batteries Inobat.

- Ford a subi une perte de qualité de 270 millions de dollars sous la forme d'une charge destinée à couvrir les coûts de remplacement des caméras arrière (link) dans divers SUV et fourgonnettes.

- Le fabricant chinois de véhicules électriques Hozon Auto pense que c'est le bon moment, alors que l'économie chinoise vacille, pour lancer une introduction en bourse d'un milliard de dollars (link)

- BYD a accéléré son assaut sur le marché japonais (link), en lançant un deuxième modèle de VE sur le territoire de Toyota. BYD se précipite là où les constructeurs automobiles de Detroit ont depuis longtemps abandonné. Le leader chinois du marché des VE fait le pari qu'il peut tirer parti de la décision des constructeurs automobiles japonais de ralentir le développement des VE.

Auto File est publié les lundis, mercredis et vendredis. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Faites-lui suivre cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici. (link)