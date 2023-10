Dossier Auto : L'UAW gagne un paquet de camions

30 octobre - Joe White Correspondant Global Autos

Salutations de la Motor City!

Les week-ends ne signifient rien à Détroit ces jours-ci.

Samedi et dimanche, les United Auto Workers et les trois constructeurs automobiles de Détroit ont multiplié les heures supplémentaires. Lundi, à la tombée de la nuit - ici, le soleil ne brille qu'après 8 heures du matin, heure locale -, GM risquait une fermeture plus large en raison de son refus de signer le riche contrat de travail accepté par Ford et Stellantis.

Mais peu après le lever du soleil, on a appris que GM et l'UAW avaient trouvé un accord. En attendant les votes de ratification, l'extraordinaire marche de l'UAW vers des victoires contractuelles record est terminée. Quant à savoir si les cauchemars du directeur général des Trois de Detroit en matière de travail sont terminés, c'est une autre question.

Quelle a été la performance de l'UAW? Nous y reviendrons plus loin, et bien d'autres choses encore.

Aujourd'hui -

* L'UAW remporte une grande victoire chez Ford et Stellantis

* GM abandonne sa position finale

* BYD gagne beaucoup d'argent sur les VE

L'UAW gagne gros et vise plus haut L'UAW a publié dimanche de nouveaux détails sur le contrat record qu'il a négocié avec Ford. L'accord prévoit des augmentations de 33 % pour les travailleurs vétérans et une voie vers des augmentations de salaire de 150 % pour les travailleurs temporaires actuels.

Mais ce n'est qu'un début. Il a fallu près de cinq heures au président de l'UAW, Shawn Fain, et à d'autres dirigeants pour dresser la liste des augmentations de salaire, des améliorations des prestations et des retraites que l'accord prévoit pour les membres du syndicat Ford - et, par extension, pour les 150 000 membres de l'UAW travaillant dans les trois usines de Detroit.

Le résumé du contrat de Ford par l'UAW est disponible ici

Les dirigeants de l'UAW répéteront le processus le 2 novembre lorsqu'ils devraient publier les détails de l'accord de principe conclu samedi avec Stellantis. Cet accord promet une nouvelle vie à l'usine d'assemblage de Jeep de Belvidere qui semblait condamnée. L'accord engage Stellantis à créer 5 000 nouveaux emplois pour l'UAW et à investir 19 milliards de dollars dans des produits.

Les détails de l'accord avec GM seront probablement publiés à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Mais nous savons déjà certaines choses:

L'UAW a pris le fromage de Wall Street. C'est une façon de résumer l'impact de la campagne contractuelle de l'UAW.

L'augmentation des salaires, l'accroissement des contributions des entreprises aux retraites et les dispositions contractuelles qui donnent à l'UAW un droit de veto sur les fermetures d'usines et, dans le cas de Stellantis, sur les investissements dans les produits, font que les travailleurs reçoivent plus de liquidités que les fonds d'investissement sous la forme de rachats et de dividendes.

Les actions de Ford, GM et Stellantis ont à peine bougé dans les premiers échanges de lundi. Ford et GM restent proches de leurs plus bas niveaux depuis trois ans. Les actions de Ford et de GM ont baissé de plus de 30 % depuis juillet et ont perdu 40 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Les nouveaux contrats contiennent des dispositions qui aideront les constructeurs automobiles à compenser la hausse des coûts salariaux et des avantages sociaux au cours des 4 ½ prochaines années.

Ford pourra offrir un nombre illimité de rachats aux travailleurs ayant le plus d'ancienneté et déplacer les travailleurs de l'UAW de Dearborn (Michigan) vers son nouveau complexe de fabrication de véhicules électriques dans l'ouest du Tennessee. Stellantis obtiendra une nouvelle usine de camions de taille moyenne et une usine de batteries à Belvidere, subventionnées par l'État de l'Illinois et éventuellement par le gouvernement américain.

Mais d'ores et déjà, les experts syndicaux affirment que les nouveaux contrats de l'UAW pourraient améliorer le sort des travailleurs d'autres secteurs

Fain et les stratèges de l'UAW regardent au-delà des trois usines de Detroit, cherchant à récupérer l'ancien statut de l'UAW en tant que leader d'un mouvement ouvrier plus large s'opposant à ce que Fain appelle "la classe des milliardaires"

Dans une série de messages postés sur X.com dimanche en fin de journée, l'UAW a fait remarquer que ses nouveaux contrats expirent le 30 avril 2028 - et a appelé les autres syndicats à programmer l'expiration de leurs prochains contrats le même jour, afin que les travailleurs de toutes les industries puissent organiser une grève générale le 1er mai 2028 s'ils n'obtiennent pas de meilleurs accords.

"Nous faisons grève le 1er mai", a déclaré Benjamin Dictor, avocat de l'UAW

GM prend position - puis s'arrange Mary Barra, directeur général de General Motors, ne voulait pas signer le même contrat avec l'UAW que Ford et Stellantis. L'une des raisons: Le contrat type pourrait faire grimper les coûts de pension déjà élevés de GM.

Mais lundi, GM et l'UAW sont parvenus à un accord. Aucune des deux parties n'a annoncé de détails. GM n'avait guère le choix après que le président de l'UAW, M. Fain, a ordonné un nouveau débrayage samedi au complexe de fabrication de Spring Hill (Tennessee) du constructeur automobile. Le complexe de fabrication de Spring Hill (Tennessee) du constructeur automobile n'a pas eu le choix. La fermeture de l'usine de moteurs de Spring Hill menace de réduire la production de certains des modèles les plus vendus de GM, notamment les pick-up Silverado, dans sept usines nord-américaines qui ne sont pas encore en grève.

L'UAW a pris GM en flagrant délit d'étranglement.

L'ancien premier constructeur automobile mondial compte 300 000 retraités ou conjoints survivants affiliés à ses régimes de retraite, soit environ sept fois le nombre de travailleurs actifs de l'UAW-GM.

L'alignement sur le contrat de Ford pourrait se traduire par des centaines de millions de dollars par an en coûts de pension supplémentaires - sans compter les dépenses liées à l'augmentation d'environ 50 % des cotisations 401(k) pour les travailleurs actuels.

Mais les grèves de l'UAW chez GM avant samedi coûtaient déjà à l'entreprise 400 millions de dollars par semaine. Un débrayage prolongé à Spring Hill - ou des débrayages à l'usine de pick-up de Flint ou à l'usine de moteurs de Tonawanda, dans l'État de New York - aurait rapproché le coût de la résistance du prix d'un accord avec les conditions de l'UAW.

Qui gagne de l'argent avec les VE? BYD

Le leader chinois des VE, BYD, , a annoncé un bénéfice trimestriel record de 1,42 milliard de dollars.

BYD n'a pas gagné autant que Tesla au cours du dernier trimestre, mais il a laissé les constructeurs automobiles traditionnels et les startups de VE rivales s'étouffer de poussière.

Les résultats de BYD et de Tesla montrent qu'il n'est pas impossible de gagner de l'argent avec les véhicules électriques. Mais au fil des trimestres, BYD et Tesla compliquent la tâche de leurs rivaux qui perdent de l'argent et qui doivent combler leur retard sans lever de nouveaux fonds () ou ralentir leurs investissements.

La transition cahoteuse d'un fournisseur italien vers les véhicules électriques Le projet des propriétaires privés d'une usine de pièces de moteur à combustion Marelli de fermer l'usine a provoqué une réaction brutale des syndicats et l'inquiétude des politiciens italiens.

L'usine Marelli est relativement petite, puisqu'elle emploie environ 230 personnes. Mais la position du propriétaire de l'entreprise, KKR , selon laquelle il ne peut plus maintenir ces emplois en raison de la baisse des ventes de moteurs à combustion, alimente le débat sur les politiques visant à remplacer les véhicules à combustion par des véhicules électriques. L'impact de la transition vers les véhicules électriques sur l'emploi est au cœur des conflits sociaux dans le secteur automobile aux États-Unis et dans d'autres pays.

En Italie, comme aux États-Unis , les contribuables, par le biais de subventions publiques , seront appelés à sauver les emplois dans le secteur des véhicules à combustion que les forces du marché mettent en péril.

Tours rapides Panasonic a fait écho à l'avertissement d'Elon Musk au début du mois, selon lequel la demande de véhicules électriques coûteux ralentit. Le fournisseur de Tesla a réduit de 15 % les perspectives de bénéfices de son activité de batteries automobiles et a diminué de 60 % la production de batteries au Japon pour réduire les stocks.

Stellantis et le syndicat canadien Unifor sont parvenus à un accord sur un nouveau contrat après une grève qui s'est terminée presque aussitôt qu'elle a commencé. Unifor a maintenant conclu des accords avec les trois constructeurs automobiles de Détroit.

