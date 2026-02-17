Dorval AM s’adjoint un directeur du développement

Dorval Asset Management vient de recruter Arthur David-Boyet en tant que directeur du développement pour les clientèles externes France et Europe francophone. Sa mission sera de promouvoir l’expertise de la filiale de Natixis Wealth Management en gestion collective et mandat auprès des segments wholesale , institutionnel et family office. Dorval AM gère 1,1 milliard d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2025.

Arthur David-Boyet vient d’ABN Amro Investment Solutions où il était directeur commercial pour la France, le Luxembourg et la Belgique. Avant cela, il a travaillé au sein du groupe La Française, et ce depuis 2013. Il avait pris la direction du développement commercial en France de la gamme de fonds de LFIS Capital en 2017. Il a débuté sa carrière en 2005 au sein de Société Générale CIB.

Dans le même temps, Natixis Wealth Management, la maison mère de Dorval AM avec 26 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2025, a annoncé l’arrivée de trois collaborateurs en provenance d’Edmond de Rothschild : Alexander Bigalke, Thomas Bureau et Thibauld Millet. Ils seront amenés à développer l’activité de gestion conseillée Premium de la société.

Laurence Marchal