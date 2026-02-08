 Aller au contenu principal
Dorsey's Block supprime jusqu'à 10 % de son personnel, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 08/02/2026 à 00:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte dans les paragraphes 3 à 5)

La fintech Block XYZ.N de Jack Dorsey envisage de supprimer jusqu'à 10% de ses effectifs lors des entretiens annuels de performance, a rapporté Bloomberg News samedi en citant des personnes familières avec le dossier.

Block n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.

La société, qui facilite les achats de bitcoin s en acquérant la crypto-monnaie et en la revendant avec une petite prime, n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre, en raison de l'incertitude économique persistante et de l'intensification de la concurrence dans le secteur des paiements.

La croissance du segment Square de la société, qui fournit des solutions de paiement aux petites et moyennes entreprises, a ralenti à 9 % au troisième trimestre.

La société devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre le 26 février, après la clôture des marchés.

Valeurs associées

BLOCK RG-A
55,960 USD NYSE +4,85%
BTC/USD
69 201,9117 USD CryptoCompare -0,29%
