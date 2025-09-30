Dorman Products augmente après que Stephens a initié sa couverture avec une note "surpondérée"

30 septembre - ** Les actions du fournisseur de pièces automobiles Dorman Products DORM.O augmentent de près de 1 % à environ 153 $ dans les premiers échanges, après que Stephens a initié sa couverture avec une note "surpondérée" et fixé un objectif de cours (PT) à 185 $

** Le PT représente une hausse de 22,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La capacité de DORM à identifier et à fournir des pièces qui ont peu de substituts sur le marché est bénéfique pour les ventes et les marges brutes

** Alors que les tarifs douaniers et l'inflation rendent les véhicules plus chers et moins abordables, la nature non-discrétionnaire et "réparatrice" des produits de DORM leur confère une certaine inélasticité prix/demande", selon le courtier

** Sept courtiers sur huit considèrent l'action comme "à l'achat" ou avec une note supérieure, et un comme "à conserver"; leur objectif de cours médian est de 176,5 $ - selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse d'environ 19 % depuis le début de l'année