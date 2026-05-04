Doris Fisher, cofondatrice de Gap, s'est éteinte à l'âge de 94 ans

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Doris Fisher, cofondatrice de Gap GAP.N , qui a contribué à bâtir l'une des enseignes de distribution de vêtements les plus reconnaissables des États-Unis, est décédée à l'âge de 94 ans, a annoncé le directeur général Richard Dickson dans un communiqué.

Doris Fisher et son défunt mari, Donald Fisher, ont ouvert le premier magasin Gap en 1969 sur Ocean Avenue à San Francisco, vendant au départ des jeans Levi’s ainsi que des disques et des cassettes audio.

Elle a inventé le nom “The Gap” en référence au fossé générationnel entre les baby-boomers et leurs parents, aidant ainsi la marque à cibler directement un marché des adolescents en pleine expansion.

La marque a surfé sur la vague de la demande en denim des années 1970 pour devenir l’un des détaillants de vêtements spécialisés les plus influents au monde, à une époque où les femmes chefs d’entreprise étaient rares.

Mme Fisher a été une partenaire à part entière de l’entreprise dès le début, investissant le même capital que son mari et travaillant dans le premier magasin.

Aujourd’hui, Gap exploite environ 3 570 magasins à travers le monde, dont plus de 2 500 gérés par l’entreprise et plus de 1 000 en franchise, regroupant des marques telles que Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta. Le chiffre d’affaires annuel s’élève à environ 15 milliards de dollars pour le dernier exercice fiscal, selon les derniers documents déposés par l’entreprise.

Mme Fisher a occupé le poste de consultante en merchandising de l'entreprise jusqu'en 2003, est restée au conseil d'administration jusqu'en 2009 et a ensuite reçu le titre d'administratrice honoraire à vie.

Elle a également créé la Gap Foundation, ancrant ainsi la philanthropie dans la culture de l'entreprise.

Si Donald Fisher était souvent le dirigeant le plus en vue, Doris a joué un rôle central dans le façonnement de la culture et de l'identité initiales de Gap, en prônant un design simple, des prix abordables et un environnement de travail fondé sur la franchise et l'équité, notamment en soutenant très tôt l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un travail égal.

Donald Fisher est décédé en 2009. Le couple a eu trois fils, qui continuent de s'impliquer dans les activités familiales et les initiatives philanthropiques.