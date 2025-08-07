 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 735,06
+1,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Doordash signe une solide performance au deuxième trimestre
information fournie par AOF 07/08/2025 à 14:42

(AOF) - Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires a augmenté de 25%, à 3,3 milliards de dollars sur un an. La marge nette sur le chiffre d’affaires est de 13,5 %, contre 13,3% au second trimestre 2024. Le bénéfice net PCGR attribuable aux actionnaires ordinaires de DoorDash a augmenté pour atteindre 285 millions de dollars, contre une perte nette de 157 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. L'Ebitda ajusté a augmenté de 52% sur un an, à 655 millions de dollars sur ce second trimestre contre 430 millions de dollars un an avant.

Sur cette période, le total des commandes du spécialiste de la livraison de nourriture a augmenté de 20% d'une année sur l'autre pour atteindre 761 millions.

Pour le troisième trimestre, DoorDash anticipe un volume brut de marchandises (mesure de la valeur totale des commandes passées sur sa plateforme) qui devrait être compris entre 24,2 et 24,7 milliards de dollars. Cette prévision dépasse celle de LSEG : 23,73 milliards de dollars.

Au second trimestre, ce volume s'élevait à 24,24 milliards de dollars, soit une hausse de 23%. Il a dépassé les attentes : 23,58 milliards de dollars

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DOORDASH RG-A
258,0800 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'emblématique château d'eau de Warner Bros. est photographié sur le terrain des studios Warner Bros. à Burbank, en Californie
    Warner Bros Discovery affiche un bénéfice trimestriel surprise
    information fournie par Reuters 07.08.2025 14:41 

    Warner Bros Discovery a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation surprise au deuxième trimestre, un résultat rendu possible grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés avec le déploiement à l'international de HBO Max et aux succès tels que "Minecraft, le film", ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump en réunion avec la présidente de la Commission européenne à Turnberry, en Écosse
    Analyse: Trump semble remporter sa guerre commerciale, mais des obstacles demeurent
    information fournie par Reuters 07.08.2025 14:35 

    par Andrea Shalal Au premier abord, Donald Trump apparaît comme victorieux de la guerre commerciale mondiale qu'il a déclenchée depuis son retour à la Maison blanche en janvier dernier. Le président américain a fait plier à sa volonté des partenaires commerciaux ... Lire la suite

  • Incendie dans les collines du sud de la France près de Narbonne
    France: L'Aude toujours en proie aux flammes, l'incendie perd en intensité
    information fournie par Reuters 07.08.2025 14:30 

    par Manon Cruz et Abdul Saboor La progression du feu dans l'Aude a perdu jeudi en intensité mais l'incendie de forêt, le plus grand observé en France depuis près de huit décennies, n'était toujours pas fixé après deux jours à lutter contre les flammes. "La progression ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 07.08.2025 14:28 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Ralph Lauren et Intel) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,42% pour le Dow Jones .DJI , de 0,58% pour le Standard &

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank