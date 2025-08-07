Doordash signe une solide performance au deuxième trimestre

(AOF) - Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires a augmenté de 25%, à 3,3 milliards de dollars sur un an. La marge nette sur le chiffre d’affaires est de 13,5 %, contre 13,3% au second trimestre 2024. Le bénéfice net PCGR attribuable aux actionnaires ordinaires de DoorDash a augmenté pour atteindre 285 millions de dollars, contre une perte nette de 157 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. L'Ebitda ajusté a augmenté de 52% sur un an, à 655 millions de dollars sur ce second trimestre contre 430 millions de dollars un an avant.

Sur cette période, le total des commandes du spécialiste de la livraison de nourriture a augmenté de 20% d'une année sur l'autre pour atteindre 761 millions.

Pour le troisième trimestre, DoorDash anticipe un volume brut de marchandises (mesure de la valeur totale des commandes passées sur sa plateforme) qui devrait être compris entre 24,2 et 24,7 milliards de dollars. Cette prévision dépasse celle de LSEG : 23,73 milliards de dollars.

Au second trimestre, ce volume s'élevait à 24,24 milliards de dollars, soit une hausse de 23%. Il a dépassé les attentes : 23,58 milliards de dollars

AOF - EN SAVOIR PLUS