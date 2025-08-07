DoorDash s'envole grâce à des perspectives solides ; Piper Sandler relève le prix cible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août -

** Les actions de DoorDash DASH.O augmentent de près de 9 % à 282,19 $ avant le marché

** Prévisions de la valeur brute des marchandises pour le T3 entre 24,2 et 24,7 milliards de dollars, contre des estimations de 23,73 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Piper Sandler relève le prix cible à 290 $, contre 210 $ auparavant, et maintient la note "neutre"

** Cites l'exécution de la direction et la demande croissante pour les produits de base de DoorDash

** DASH semble réussir à ajouter de nouveaux clients et à augmenter la fréquence des commandes grâce à une sélection croissante et à la croissance du DashPass - Piper Sandler

** En moyenne, DASH est noté "acheter" par 42 analystes; le prix cible médian est de 260 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, DASH a augmenté de près de 54 %