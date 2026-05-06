DoorDash rassure les marchés avec des résultats solides et des perspectives favorables
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 22:57
Le nombre total de commandes a augmenté de 27% pour atteindre 933 millions, un niveau légèrement inférieur aux prévisions du marché. Le bénéfice net est ressorti à 184 millions de dollars, contre 193 millions un an plus tôt. DoorDash poursuit parallèlement ses investissements technologiques afin d'intégrer ses acquisitions récentes dans une plateforme unifiée et de renforcer ses capacités en intelligence artificielle. Le groupe a notamment acquis SevenRooms et Deliveroo, tout en développant des solutions de livraison autonomes avec des robots.
Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et la hausse des prix de l'énergie liée au conflit avec l'Iran, DoorDash a également lancé un programme d'aide pour ses livreurs afin de compenser l'augmentation des coûts de carburant. L'entreprise prévoit pour le trimestre en cours une valeur brute des commandes comprise entre 32,4 et 33,4 milliards de dollars, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 770 à 870 millions de dollars. Au premier trimestre, la valeur brute des commandes a progressé de 37% à 31,6 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes des analystes.
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