 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DoorDash rassure les marchés avec des résultats solides et des perspectives favorables
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 22:57

DoorDash a publié des résultats trimestriels globalement bien accueillis par les investisseurs, malgré un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes. Le spécialiste américain de la livraison de repas a enregistré un bénéfice ajusté de 0,42 dollar par action au premier trimestre, au-dessus des 0,36 dollar anticipés par les analystes. Le chiffre d'affaires a atteint 4,04 milliards de dollars, contre 4,14 milliards attendus, mais les revenus ont tout de même progressé de 33% sur un an. À la suite de cette publication, le titre bondissait d'environ 15% après la clôture des marchés.

Le nombre total de commandes a augmenté de 27% pour atteindre 933 millions, un niveau légèrement inférieur aux prévisions du marché. Le bénéfice net est ressorti à 184 millions de dollars, contre 193 millions un an plus tôt. DoorDash poursuit parallèlement ses investissements technologiques afin d'intégrer ses acquisitions récentes dans une plateforme unifiée et de renforcer ses capacités en intelligence artificielle. Le groupe a notamment acquis SevenRooms et Deliveroo, tout en développant des solutions de livraison autonomes avec des robots.

Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et la hausse des prix de l'énergie liée au conflit avec l'Iran, DoorDash a également lancé un programme d'aide pour ses livreurs afin de compenser l'augmentation des coûts de carburant. L'entreprise prévoit pour le trimestre en cours une valeur brute des commandes comprise entre 32,4 et 33,4 milliards de dollars, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 770 à 870 millions de dollars. Au premier trimestre, la valeur brute des commandes a progressé de 37% à 31,6 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes des analystes.

Valeurs associées

DOORDASH RG-A
167,9700 USD NASDAQ +1,10%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank