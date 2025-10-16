DoorDash progresse grâce à un partenariat avec Waymo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions de la plateforme de livraison DoorDash < DASH.O > augmentent de 3,3 % à 281,56 $

** DASH s'associe à Waymo pour lancer un service de livraison autonome

** D'ici la fin de l'année, les membres du DashPass à Los Angeles, San Francisco et Phoenix peuvent bénéficier d'une réduction de 10 $ sur un trajet Waymo par mois, indique l'entreprise

** Le DashPass offre également des offres exclusives, des avantages réservés aux membres, des frais de livraison nuls et des frais de service réduits sur les commandes éligibles de milliers de restaurants, épiceries et détaillants

** À la dernière clôture, l'action était en hausse de 62 % depuis le début de l'année