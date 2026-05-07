DoorDash prévoit une valeur brute des commandes trimestrielle supérieure aux estimations grâce à une demande de livraison qui résiste bien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* DoorDash se développe dans les secteurs de l'épicerie, du commerce de détail et à l'international, ce qui fait grimper la valeur des commandes

* L'action de la société a progressé de 13 % en séance prolongée

* La société a dépassé les prévisions de valeur brute des transactions et de bénéfice de base pour le premier trimestre

(Mise à jour avec les commentaires du directeur financier lors de la conférence téléphonique) par Koyena Das

Mercredi, DoorDash DASH.O prévoit une valeur brute des commandes sur sa plateforme pour le deuxième trimestre supérieure aux estimations des analystes, grâce à une demande soutenue pour les services de livraison et à l'expansion de la société sur les marchés de l'épicerie, de la vente au détail et à l'international, ce qui a fait grimper son action d'environ 13 %.

La société a également dépassé les estimations concernant le bénéfice trimestriel ajusté et la GOV de la place de marché, une mesure de la valeur totale en dollars des commandes passées sur sa plateforme.

La demande de livraison s'est maintenue, les consommateurs privilégiant de plus en plus la commodité, y compris pour les articles non essentiels, ce qui a stimulé les commandes de services de livraison de courses en ligne.

"Le désir de commodité des consommateurs continue d'être un puissant facteur de croissance pour l'activité de DoorDash ", a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.

Plus tôt dans la journée, son concurrent Instacart

CART.O a prévu une valeur brute des transactions pour le deuxième trimestre largement supérieure aux attentes de Wall Street, tandis qu'Uber UBER.N , propriétaire d'Uber Eats, a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel dans le segment de la livraison supérieur aux estimations.

DoorDash prévoit que la valeur brute des commandes de sa plateforme au deuxième trimestre se situera entre 32,4 et 33,4 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 31,8 milliards de dollars.

"La demande reste très forte... Le deuxième trimestre a bien démarré, (nous) sommes optimistes quant aux tendances de la demande que nous observons dans notre activité", a déclaré le directeur financier Ravi Inukonda lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Pour le trimestre en cours, DoorDash prévoit un résultat d'exploitation ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 770 et 870 millions de dollars, dont la valeur médiane est légèrement inférieure à l'estimation des analystes de 822,5 millions de dollars.

La société a déclaré s'attendre à ce que le coût brut de son programme d'aide au carburant "Dasher" dépasse 50 millions de dollars en raison de la hausse des prix de l'essence. Le mois dernier, DoorDash a lancé le programme d'aide d'urgence afin d'aider les travailleurs indépendants américains confrontés à la flambée des prix du pétrole résultant de la guerre entre les États-Unis et l'Iran.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 42 cents par action pour le premier trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 36 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 4,04 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 4,14 milliards de dollars.