DoorDash prévoit une valeur brute des commandes trimestrielle supérieure aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'action)

Mercredi, DoorDash DASH.O a prévu pour le deuxième trimestre une valeur brute des commandes sur sa plateforme supérieure aux estimations des analystes, grâce à une demande résiliente et à l'expansion de la société de livraison en ligne sur les marchés de l'épicerie, du commerce de détail et à l'international.

L'action de la société a progressé de 10 % en séance prolongée.

La société a également dépassé les estimations concernant son bénéfice trimestriel ajusté et la valeur brute des commandes (GOV) sur sa plateforme, soit la valeur totale en dollars des commandes passées via celle-ci.

La demande s'améliore, les consommateurs privilégiant de plus en plus la commodité, même pour les articles non essentiels, ce qui stimule la demande de services de livraison de produits alimentaires en ligne. Plus tôt dans la journée, des concurrents tels qu'Instacart CART.O ont prévu une valeur brute des transactions au deuxième trimestre largement supérieure aux attentes de Wall Street, tandis qu'Uber UBER.N , propriétaire d'UberEats, a également prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street.

DoorDash prévoit que la valeur brute des commandes (GOV) de sa place de marché au deuxième trimestre se situera entre 32,4 et 33,4 milliards de dollars, contre 31,8 milliards de dollars attendus par les analystes.

Pour le trimestre en cours, DoorDash prévoit un résultat d'exploitation ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) compris entre 770 et 870 millions de dollars, dont la valeur médiane est légèrement inférieure à l'estimation des analystes de 822,5 millions de dollars.

La société a déclaré s'attendre à ce que le coût brut du programme d'aide au carburant « Dasher » dépasse 50 millions de dollars en raison de la hausse des prix de l'essence. Le mois dernier, DoorDash a lancé un programme d'aide d'urgence destiné à soutenir les travailleurs indépendants américains confrontés à la flambée des prix du pétrole résultant du conflit entre les États-Unis et l'Iran.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 42 cents par action pour le premier trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations des analystes de 36 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 4,04 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 4,14 milliards de dollars.