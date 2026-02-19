DoorDash prévoit une hausse de la valeur des commandes trimestrielles, la demande de livraison restant soutenue

La société de livraison de nourriture DoorDash DASH.O a prévu pour le premier trimestre une valeur de commande brute supérieure aux estimations de Wall Street mercredi, soutenue par une demande constante et une expansion agressive dans l'épicerie, le commerce de détail et les marchés internationaux.

Les actions de la société ont bondi de près de 14 % après la cloche, inversant les pertes antérieures qui ont suivi des perspectives de bénéfices mitigées.

DoorDash s'attend à ce que le GOV de la place de marché, ou la valeur totale en dollars des commandes passées via sa plateforme, se situe entre 31 et 31,8 milliards de dollars pour le trimestre en cours, ce qui est supérieur aux estimations de 29,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société californienne a bénéficié de l'appétit des consommateurs pour la commodité, avec des commandes en hausse de 32% au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.

Cela suit des tendances similaires chez Uber UBER.N , qui a enregistré au début du mois une hausse des réservations brutes pour sa branche de livraison.

"La capacité de DoorDash à continuer à attirer de nouveaux clients et à encourager les clients existants à commander plus fréquemment montre que la proposition de commodité de la plateforme résonne fortement avec les consommateurs, même avec les pressions croissantes du coût de la vie", a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.

DoorDash a entrepris une reconstruction coûteuse de son système technologique afin de regrouper ses marques DoorDash, Wolt et Deliveroo sur une seule et même plateforme. Les dirigeants ont déclaré en novembre que l'entrepriseprévoyait d'investir plusieurs centaines de millions de dollars en 2026 dans de nouveaux produits et de nouvelles technologies.

Ces investissements ont pesé sur la rentabilité, l'entreprise prévoyant un Ebitda ajusté de 675 à 775 millions de dollars pour le premier trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes (798,22 millions de dollars).

La concurrence reste intense sur le marché de la livraison de repas en ligne, avec des rivaux tels qu'Instacart CART.O et Uber Eats qui multiplient les partenariats et les promotions pour gagner des parts de marché.

Le marché GOV de DoorDash pour le trimestre clos le 31 décembre a bondi de 39% à 29,68 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations de 27,65 milliards de dollars. Elle a gagné 48 cents par action, manquant l'estimation de 59 cents.