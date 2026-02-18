DoorDash prévoit un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations en raison des dépenses consacrées à la refonte technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 5)

La société de livraison de repas DoorDash DASH.O a prévu un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, pénalisé par les dépenses liées à une refonte majeure de sa plateforme technologique à un moment où les consommateurs restent prudents en matière d'achats discrétionnaires.

DoorDash est en train de reconstruire son système technologique afin que toutes ses marques, y compris DoorDash, Wolt et Deliveroo, puissent fonctionner sur une seule plateforme et lancer de nouvelles fonctionnalités en même temps. En novembre, ses dirigeants ont déclaré que l'entreprise investirait plusieurs centaines de millions de dollars en 2026 dans ces efforts.

La société basée à San Francisco, en Californie, prévoit un bénéfice trimestriel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) entre 675 millions de dollars et 775 millions de dollars, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 798,22 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

DoorDash a déclaré que le bénéfice du premier trimestre sera affecté par la baisse des contributions de Deliveroo, qui devraient être inférieures à 25 millions de dollars, contre plus de 45 millions de dollars au trimestre précédent, ainsi que par les fortes tempêtes américaines et les coûts réglementaires.

Les actions de DoorDash ont baissé de 8 % dans les échanges prolongés. En 2025, l'action a augmenté d'environ 35 %.

La société n'a pas non plus atteint les prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre, en raison d'une inflation persistante et d'une concurrence acharnée.

Le secteur de la livraison de nourriture en ligne reste très concurrentiel, avec des rivaux tels qu'Instacart CART.O et Uber Eats UBER.O qui s'appuient sur des promotions importantes.

DoorDash s'attend à ce que la valeur brute des commandes sur le marché (GOV), ou la valeur totale des commandes passées par l'intermédiaire de sa plateforme, au premier trimestre, soit comprise entre 31 et 31,8 milliards de dollars, au-dessus des estimations de 29,61 milliards de dollars.

La société a annoncé un bénéfice de 48 cents par action pour le quatrième trimestre, contre une estimation de 59 cents.

Sa valeur brute des commandes sur le marché (GOV) pour le trimestre clos le 31 décembre a bondi de 39 % à 29,68 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations de 27,65 milliards de dollars, stimulée par une augmentation de 32 % des commandes à 903 millions.