DoorDash lance son propre programme de livraison par drone après avoir obtenu la certification de la FAA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DoorDash DASH.O a lancé mercredi son programme interne de livraison par drone, DoorDash Air, après avoir obtenu une certification de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) lui permettant d'effectuer des livraisons commerciales par drone aux États-Unis.

Cette initiative marque l'entrée de l'entreprise de livraison de repas dans le domaine de la livraison autonome, alors qu'elle cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des livreurs humains et à étendre son réseau logistique.

Voici les principaux détails:

* Le programme a été développé par DoorDash Labs, sa division dédiée à la robotique et à l’autonomie, et sera à terme intégré à son application de livraison, selon un article de TechCrunch.

* DoorDash a déclaré qu’elle construisait ses propres appareils et développait une infrastructure plus large dédiée aux drones, mais n’a pas fourni de calendrier pour le déploiement commercial.

* Avec ce lancement, DoorDash rejoint un secteur en pleine expansion, celui des opérateurs de livraison par drone, qui comprend notamment Prime Air d’Amazon, Wing (filiale d’Alphabet) et Zipline, qui ont tous étendu leurs activités commerciales ces dernières années.

* L'entreprise continuera à collaborer avec ses partenaires actuels de livraison par drone, Wing et Flytrex, tout en développant ses propres capacités, ajoute l'article de TechCrunch.

* DoorDash exploite déjà un réseau de livraison multimodal combinant des livreurs humains, ses robots de trottoir "Dot" et des partenaires de livraison autonomes, les drones venant s’ajouter comme option supplémentaire.