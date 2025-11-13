 Aller au contenu principal
DoorDash en hausse après que Wedbush a relevé son action à "surperformer"
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de la plateforme de livraison de nourriture en ligne DoorDash DASH.O ont augmenté d'environ 1 % à 199 $ avant la mise sur le marché

** La société de courtage augmente la note de l'action de "neutre" à "surperformer", citant la position concurrentielle dominante de DASH sur le marché de la livraison de nourriture aux États-Unis

** Les initiatives telles que la création d'une plateforme technologique mondiale cohérente, de nouveaux marchés verticaux et de nouveaux produits, ainsi que l'expansion mondiale, élargiront le marché adressable de DoorDash et renforceront ses offres globales, selon la société de courtage

** La semaine dernière, DASH a manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre en raison de coûts plus élevés

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de près de 17 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DOORDASH RG-A
196,5100 USD NASDAQ -2,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

