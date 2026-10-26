DoorDash en discussions avancées pour acquérir Instacart pour 17 milliards de dollars

Selon des informations du Wall Street Journal, DoorDash serait en négociations avancées pour racheter Instacart dans le cadre d'une transaction valorisant le spécialiste américain de la livraison de courses alimentaires à environ 17 milliards de dollars. Un accord pourrait être conclu dès mercredi, même si l'issue des discussions reste incertaine. Les négociations parallèles menées par Instacart avec Uber auraient désormais pris fin, faisant de DoorDash le principal candidat à une acquisition.

Cette perspective a provoqué des réactions contrastées à Wall Street, avec une hausse d'environ 8% de l'action Instacart et un recul de près de 6% du titre DoorDash. A la clôture de vendredi, Instacart affichait une capitalisation boursière d'environ 13 milliards de dollars. La valorisation envisagée représenterait ainsi une prime d'environ 31%.

Un rapprochement permettrait à DoorDash de renforcer sa présence dans la livraison alimentaire en combinant son réseau logistique et sa base de clients avec la plateforme d'Instacart et ses partenariats avec les distributeurs. Cette complémentarité pourrait favoriser le développement d'une offre plus intégrée de livraison de produits du quotidien et consolider la position du groupe sur le marché américain. Si elle se concrétise, l'opération constituerait une acquisition majeure dans le secteur, mais aucun accord définitif n'a encore été annoncé.