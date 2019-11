DONTNOD ENTERTAINMENT : DONTNOD RÉVÈLE SA COLLABORATION AVEC MICROSOFT AUTOUR DE SON NOUVEAU JEU NARRATIF ÉPISODIQUE TELL ME WHY

15 novembre 2019. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est heureux d'annoncer sa première collaboration avec Microsoft pour le développement de sa prochaine création originale épisodique, Tell Me WhyTM.

Ce tout nouveau jeu vidéo édité par Microsoft, connu jusqu'alors sous le nom de code « Projet 6 » et dévoilé lors du salon X019 de Microsoft à Londres, sera disponible sur Xbox One, Windows 10 PC et Steam® et viendra enrichir le Xbox Game Pass.

Tell Me WhyTM se déroule dans une petite ville de l'Alaska et vous plonge au cœur d'un mystère autour de l'histoire intimiste des jumeaux Tyler et Alyson Ronan. La narration s'appuie sur leur lien extraordinaire pour révéler les souvenirs d'une enfance troublée mais chargée d'affection.

« La mécanique essentielle du jeu est le lien spécial que Tyler et Alyson partagent, une approche fortement ancrée dans la narration », a expliqué Florent Guillaume, Directeur du jeu de Tell Me WhyTM. « Au fil de l'histoire, les joueurs exploreront les souvenirs d'événements clés tels que retranscrits par Tyler et Alyson, et choisiront quel souvenir croire. Les choix des joueurs détermineront la force du lien entre les jumeaux et le cours de leur vie future. »

L'histoire de Tell Me WhyTM se déroule en 3 chapitres et l'ensemble de la saison sera disponible au cours de l'été 2020 selon un calendrier préétabli et des dates de sorties peu espacées, afin de toujours plus satisfaire les attentes de la communauté et les fans de jeux d'aventure narratifs.

Pour découvrir la bande-annonce de Tell Me WhyTM, rendez-vous ici : https://youtu.be/JVXqGQC9J2o

« Nous sommes sans cesse à la recherche d'opportunités avec des équipes de renommée mondiale telles que DONTNOD, afin de proposer à notre communauté de joueurs de nouvelles histoires captivantes » a déclaré Matt Booty, Corporate Vice President de Xbox Game Studios « Lorsque DONTNOD nous a présenté le concept de Tell Me Why, nous étions impatients de les aider à concrétiser leur vision et de leur apporter tout notre soutien vers l'exploration de nouvelles expériences de jeu authentiques et inclusives. »

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, ajoute : « Nous travaillons depuis plusieurs années en étroite collaboration avec les équipes de Microsoft et c'est une grande fierté pour l'ensemble de nos collaborateurs de pouvoir s'associer à un des plus importants éditeurs dans le monde. Nous sommes impatients de présenter aux joueurs Tell Me Why.»





Rendez-vous sur le site officiel de Tell Me Why : www.tellmewhygame.com

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE is STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com







