DONTNOD ENTERTAINMENT : CALENDRIER DE PUBLICATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES RÉSULTATS ANNUELS 2021

Paris, 30 mars 2022. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création, de développement et d'édition de jeux vidéo, annonce son calendrier de publication pour les comptes consolidés 2021. Ces évènements seront l'occasion de faire le point sur l'actualité du studio, sa stratégie et ses perspectives de développement.

Publications Dates Chiffre d'affaires annuel 2021 Jeudi 7 avril 2022 – avant Bourse Résultats annuels 2021 Mercredi 27 avril 2022 – après Bourse Réunion SFAF Jeudi 28 avril 2022 – 14h30

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.

À propos de DONTNOD Entertainment

DONTNOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM , TELL ME WHY TM , TWIN MIRROR TM ), RPG (VAMPYR TM ) et action (REMEMBER ME TM ). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DONTNOD a désormais pour objectif de créer et publier ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne - à commencer par Twin Mirror - ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.

Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris

DONTNOD Entertainment

Oskar GUILBERT

Président Directeur Général



Benoît GISBERT-MORA

Directeur Administratif et Financier

invest@dont-nod.com ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr



Anne-Catherine BONJOUR

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

