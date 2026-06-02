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DONNÉES TECHNIQUES-Le maïs au CBOT pourrait tomber dans une fourchette de 4,35 3/4 $ à 4,38 1/4 $
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 09:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Pour une analyse plus technique, veuillez cliquer sur

TECH/C

Le maïs de juillet au CBOT

CN26 pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 4,35 3/4 $ et 4,38 1/4 $ le boisseau, puisqu'il a rompu un support à 4,42 $.

Une analyse de projection de la tendance baissière à partir de 4,84 1/4 $ révèle ce support clé, qui correspond au niveau de 161,8 %. Cette barrière n'a déclenché qu'un très faible rebond à 4,45 1/4 $.

La tendance baissière devrait se poursuivre, étant donné qu'elle n'a pas réussi à s'inverser à 4,42 $. Un franchissement au-dessus de 4,45 1/4 $ pourrait entraîner une hausse vers la fourchette de 4,48 1/4 $ à 4,52 $.

Sur le graphique journalier, un double sommet a été confirmé, suggérant un objectif autour de 4,15 $. Après avoir franchi la ligne de cou à 4,49 1/2 $, le marché n'a pas encore connu de repli, qui pourrait se produire autour de 4,33 1/2 $.

Un franchissement au-dessus de 4,49 1/2 $ invaliderait cette configuration.

** Wang Tao est analyste de marché chez Reuters, spécialisé dans les aspects techniques des matières premières et de l'énergie. Les opinions exprimées sont les siennes. Ses analyses sont publiées en exclusivité sur la plateforme Workspace, un produit de la Bourse de Londres.

** Aucune information contenue dans cette analyse ne doit être considérée comme un conseil commercial, financier ou juridique. Chaque lecteur doit consulter ses propres conseillers professionnels ou autres pour obtenir des conseils commerciaux, financiers ou juridiques concernant les produits mentionnés dans les analyses.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/06/2026 à 09:28:35.

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