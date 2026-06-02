DONNÉES TECHNIQUES-Le maïs au CBOT pourrait tomber dans une fourchette de 4,35 3/4 $ à 4,38 1/4 $

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Le maïs de juillet au CBOT

CN26 pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 4,35 3/4 $ et 4,38 1/4 $ le boisseau, puisqu'il a rompu un support à 4,42 $.

Une analyse de projection de la tendance baissière à partir de 4,84 1/4 $ révèle ce support clé, qui correspond au niveau de 161,8 %. Cette barrière n'a déclenché qu'un très faible rebond à 4,45 1/4 $.

La tendance baissière devrait se poursuivre, étant donné qu'elle n'a pas réussi à s'inverser à 4,42 $. Un franchissement au-dessus de 4,45 1/4 $ pourrait entraîner une hausse vers la fourchette de 4,48 1/4 $ à 4,52 $.

Sur le graphique journalier, un double sommet a été confirmé, suggérant un objectif autour de 4,15 $. Après avoir franchi la ligne de cou à 4,49 1/2 $, le marché n'a pas encore connu de repli, qui pourrait se produire autour de 4,33 1/2 $.

Un franchissement au-dessus de 4,49 1/2 $ invaliderait cette configuration.

** Wang Tao est analyste de marché chez Reuters, spécialisé dans les aspects techniques des matières premières et de l'énergie. Les opinions exprimées sont les siennes. Ses analyses sont publiées en exclusivité sur la plateforme Workspace, un produit de la Bourse de Londres.

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