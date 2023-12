Données sur le jour de la fête : ADP, coûts du travail/productivité, etc

*

Principaux marchés américains stables ou en légère baisse

*

Les services publics sont en tête des secteurs gagnants du S&P 500; l'énergie est le groupe le plus faible

*

L'indice Euro STOXX 600 est en hausse de ~0,6%

*

Dollar ~plat; hausse du bitcoin et de l'or; baisse du brut de ~3,8

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à ~4,13%

6 décembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante

DONNÉES DU HUMP DAY: ADP, COÛTS DU TRAVAIL/PRODUCTIVITÉ, ET AL

Le calcul des indicateurs économiques de mercredi ressemblerait à ceci: ralentissement du marché de l'emploi + ralentissement de la demande = baisse des taux d'intérêt.

Les employeurs privés américains ont augmenté leurs effectifs de 103 000 personnes en novembre, soit une légère baisse par rapport au chiffre révisé à la baisse de 106 000 personnes le mois précédent, selon l'indice national de l'emploi d'ADP

USADP=ECI .

Ce chiffre est bien en deçà du consensus de 130 000 et se situe 32,7 % en dessous de ce que les analystes attendent du rapport plus complet du département du travail sur l'emploi, qui sera publié vendredi.

Alors que l'ADP a des antécédents douteux en tant que prédicteur des données officielles sur les emplois privés, il ajoute une autre pièce au puzzle, qui forme progressivement l'image d'un marché du travail en perte de vitesse, ce qui a été identifié par Powell & Co comme une condition préalable pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

"Le marché du travail montre des signes de refroidissement, avec des offres d'emploi en baisse et un taux de chômage en hausse", déclare Rubeela Farooqi, économiste en chef pour les États-Unis chez High Frequency Economics. "Nous nous attendons à ce que les conditions du marché du travail se relâchent encore, sous l'effet d'une politique monétaire restrictive, ce qui devrait peser sur la demande et l'embauche à l'avenir."

Voici un ENQUÊTE de la précision d'ADP par rapport aux données du gouvernement:

Ensuite, le département du travail a révisé sa première estimation des coûts de main-d'œuvre USLCA=ECI et de la productivité USPROR=ECI pour le troisième trimestre.

La productivité, qui mesure la production horaire moyenne par travailleur, a été revue à la hausse - à 5,2 % en variation annuelle corrigée des variations saisonnières, par rapport à l'estimation initiale de 4,7 %.

"Le ralentissement de la rotation sur le marché du travail fait que les travailleurs qui ont accepté de nouveaux postes sont plus expérimentés et plus efficaces, ce qui stimule la productivité", explique Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank. "L'augmentation de la productivité signifie que si les entreprises paient davantage de salaires, elles obtiennent également plus de production par heure, ce qui réduit les pressions sur les salaires et les prix dans les structures de coûts des entreprises et atténue les pressions inflationnistes à l'échelle de l'économie"

Mais c'est la révision à la baisse des coûts unitaires de main-d'œuvre, de -0,8 % à -1,2 %, qui confirme l'idée que la croissance des salaires, considérée comme l'un des principaux moteurs de l'inflation de base, est en train de se ralentir.

"La baisse des coûts de main-d'œuvre indique un nouveau ralentissement de l'inflation des services, le dernier front dans l'effort de la Fed pour ramener l'inflation à 2 %", écrit Nancy Vanden Houten, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics (OE). "Les données sont cohérentes avec notre opinion selon laquelle la Fed a fini d'augmenter les taux

En ce qui concerne le commerce, la différence entre la valeur des biens et services importés aux États-Unis et celle des biens et services exportés à l'étranger s'est creusée de 5,1 % pour atteindre 64,3 milliards de dollars en octobre.

En creusant davantage dans le rapport du département du commerce, une baisse de 1 % des exportations, combinée à une augmentation de 0,2 % des importations, est à l'origine du creusement du déficit, mais du côté positif, les exportations de biens d'équipement ont enregistré un gain nominal et l'écart commercial avec la Chine, très surveillé, s'est réduit de plus de 10 %.

"Les importations ont mieux résisté que prévu, la vigueur continue des dépenses de consommation contribuant à maintenir la demande à un niveau élevé", explique Matthew Martin, économiste américain à l'OE. "Parallèlement, la vigueur persistante du dollar américain et la détérioration de la conjoncture mondiale devraient freiner la croissance des exportations

L'écart commercial béant ne favorise pas le PIB. La contribution des exportations nettes au PIB a été nulle au troisième trimestre et pourrait bien peser sur le quatrième:

Enfin, une baisse des coûts de financement des prêts immobiliers a entraîné une hausse de la demande de prêts hypothécaires.

Le rapport hebdomadaire de la Mortgage Bankers Association a montré que le taux fixe moyen des contrats à 30 ans a chuté de 20 points de base pour atteindre 7,17 %, le niveau le plus bas depuis le mois d'août.

Malgré cela, les demandes de prêts pour l'achat de logements

USMGPI=ECI ont diminué de 0,3 %. C'est la demande de refinancement USMGR=ECI qui a sauvé la mise, avec une hausse de 13,9 %.

"Les demandes de refinancement ont connu la semaine la plus forte en deux mois, augmentant sur une base annuelle pour la deuxième semaine consécutive pour la première fois depuis la fin de 2021", a déclaré Joel Kan, économiste en chef adjoint de la MBA. "Les demandes d'achat sont restées inférieures de 17% à celles d'il y a un an, freinées par la faiblesse des stocks et des conditions d'accessibilité encore difficiles."

La demande globale de prêts hypothécaires reste inférieure de 11,3 % à la même semaine de l'année dernière:

(Stephen Culp)

