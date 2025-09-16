Données positives pour le nouveau vaccin Covid de Moderna
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 16:54
Chez les personnes de 12 à 64 ans présentant un facteur de risque, ainsi que chez les adultes de plus de 65 ans, l'étude montre une hausse moyenne de plus de 8 fois des anticorps neutralisants. Le profil de tolérance reste cohérent avec les études précédentes, sans nouvel effet indésirable.
Ces données confirment l'adéquation de la formule avec les souches circulantes et confortent l'approbation récente de la FDA pour ces populations à risque.
Le vaccin est également approuvé au Canada, en Europe, au Japon, au Mexique et en Suisse précise le laboratoire.
Valeurs associées
|24,8300 USD
|NASDAQ
|+3,98%
A lire aussi
-
"Nous avons sorti des enfants déchiquetés", lance Abou Abed Zaqout devant les décombres d'un immeuble frappé dans la nuit à Gaza-ville, où l'armée israélienne a lancé mardi une offensive majeure. Au matin, il tente avec d'autres hommes de retrouver d'éventuels ... Lire la suite
-
Kering signe la plus forte progression du CAC avec un gain de 3% depuis l'ouverture. Le titre profite notamment d'une analyse d'AlphaValue qui relève son conseil sur le titre, passant de 'Sell' à 'Reduce', avec un objectif de cours inchangé à 279 euros. L'analyste ... Lire la suite
-
Robert Redford, élégant symbole du cinéma américain depuis plus d'un demi-siècle, engagé à gauche et véritable parrain du film indépendant aux Etats-Unis, est mort mardi dans l'Utah à l'âge de 89 ans. L'acteur et réalisateur "est mort le 16 septembre 2025 dans ... Lire la suite
-
(AOF) - Après avoir annoncé son intention de renforcer sa production nationale, Eli Lilly a dévoilé son projet de construction d’une usine de 5 milliards de dollars à l’ouest de Richmond, dans l’État de Virginie aux États-Unis. Ce site sera le premier du laboratoire ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer