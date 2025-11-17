 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 131,29
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Données positives pour J&J dans le rhumatisme psoriasique
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 15:45

Johnson & Johnson fait état de nouvelles données de l'étude de phase 3b APEX montrant que Tremfya a continué à réduire les signes et les symptômes du rhumatisme psoriasique (AP) actif et à inhiber la progression des dommages structurels à 48 semaines.

Ces nouvelles données à long terme renforcent le fait qu'il s'agit du seul inhibiteur de l'IL-23 dont il a été prouvé qu'il inhibe considérablement les lésions structurelles articulaires chez les personnes atteintes de rhumatisme psoriasique actif

Le traitement de première intention montre une inhibition significative de la progression radiographique à la semaine 24, qui s'est maintenue jusqu'à la semaine 48, préservant la santé des articulations avec un profil d'innocuité bien établi.

Plus de la moitié des patients traités par Tremfya dans les deux groupes de dose ont obtenu une amélioration de 50% des signes et symptômes du rhumatisme psoriasique à la semaine 48 de l'étude de phase 3b.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
198,987 USD NYSE +1,52%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank