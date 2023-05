Données personnelles : Meta condamné à une amende record en Europe de 1,3 milliard de dollars

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dénonçant une amende "injustifiée et inutile", Meta va faire appel en justice.

"Le Comité européen de la protection des données a constaté que l'infraction commise par Meta IE est très grave car elle concerne des transferts systématiques, répétitifs et continus. Facebook a des millions d'utilisateurs en Europe, le volume de données personnelles transférées est donc énorme. L'amende sans précédent est un signal fort envoyé aux organisations pour leur faire comprendre que les infractions graves ont des conséquences importantes" a déclaré sa présidente, Andrea Jelinek.

La DPA ordonne aussi à Meta de "suspendre tout transfert de données personnelles vers les États-Unis dans les cinq mois" suivant la notification de sa décision et de se mettre en conformité avec le RGPD dans les six mois.

