Données personnelles : la matière première du 21e siècle ?

Les données personnelles sont sans doute la matière première majeure du 21ème siècle

Elles représentent une opportunité considérable pour les entreprises, mais également une préoccupation de plus en plus importante pour les individus

La fine frontière entre réussite et échec réside dans la confiance des utilisateurs

La monétisation des données à caractère personnel a incontestablement été l'un des principaux moteurs de la croissance rapide du secteur de la technologie, en particulier pour des sociétés comme Google et Facebook. D'autres secteurs d'activité ont aussi pris conscience du potentiel et de la valeur de ces données. On estime que le marché des données à caractère personnel pourrait générer 500 milliards de dollars d'ici à 2024(1). Et selon nous, il s'agit là d'une opportunité majeure pour les investisseurs, à condition que les droits individuels au respect de la vie privée soient protégés.

En revanche, les entreprises exposées au traitement des données personnelles courent de plus en plus de risques, notamment au regard du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'Union Européenne, entré en vigueur en mai 2018. Adopter des pratiques responsables de gestion des données personnelles est donc un élément clé de succès et de résilience pour les entreprises. En tant qu'investisseur, nous avons un rôle positif à jouer et inciter les entreprises à suivre les bonnes pratiques autour de la confidentialité des données. C'est un moyen de bénéficier de cette opportunité, mais aussi de limiter les risques.

La matérialité de la confidentialité des données pour les entreprises et les investisseurs

Aujourd'hui, il est difficile de différencier les entreprises avec des bonnes et des mauvaises pratiques en matière de respect de la confidentialité des données. Par exemple, 75 % des sociétés de l'indice MSCI All Country World (ACWI) ne fournissent pas de preuves attestant de la minimisation de l'utilisation des données à caractère personnel(2). Pour nous permettre d'identifier les entreprises concernées par cette question, nous avons examiné les facteurs suivants.

Les secteurs d'activité

Les questions de confidentialité concernent toute entreprise exposée à la collecte et au traitement de données à caractère personnel. Sans surprise, les entreprises technologiques sont souvent les principales concernées. À l'aide de la carte de matérialité du Sustainability Accounting Standard Board (SASB Materiality Map)3, nous avons identifié les secteurs les plus exposés aux risques et aux opportunités en matière de confidentialité des données, tant sur le plan financier que réputationnel.

