Données inédites pour Eli Lilly et l'association Taltz-Zepbound

Le géant américain a dévoilé de nouvelles données exploratoires issues d'un essai clinique de phase 3b, évaluant l'utilisation concomitante de Taltz et Zepbound par rapport à Taltz seul chez des adultes souffrant de psoriasis en plaques modéré à sévère et présentant une obésité ou un surpoids associé à au moins une comorbidité.

Cette analyse apporte de nouvelles perspectives suggérant l'existence d'un lien immunométabolique entre le psoriasis et l'obésité, deux pathologies coexistantes chez environ 61% des patients atteints de psoriasis aux Etats-Unis.

Mark Genovese, docteur en médecine et vice-président senior du développement en immunologie chez Lilly, a souligné que les patients atteints de psoriasis et d'obésité font face à un fardeau complexe, souvent abordé de manière cloisonnée.

Selon le laboratoire, ces résultats sur les biomarqueurs, combinés aux données cliniques précédemment rapportées, soutiennent une approche thérapeutique plus intégrée, ciblant simultanément les dimensions immunologiques et métaboliques du psoriasis chez les patients souffrant également d'obésité.