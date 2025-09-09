 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Données de suivi positives pour Libtayo de Regeneron
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 15:42

(Zonebourse.com) - Regeneron Pharmaceuticals fait part des résultats positifs d'un suivi à cinq ans de la survie globale de l'essai de phase 3 EMPOWER-Lung 3, qui a évalué Libtayo associé à une chimiothérapie à base de platine, dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC).

Ces données issues d'analyses exploratoires montrent que Libtayo associé à la chimiothérapie présente un taux de survie globale à cinq ans de 19,4%, soit plus du double de celui observé avec la chimiothérapie seule (8,8%).

'Une efficacité constante a été observée dans toutes les histologies, avec un bénéfice particulièrement notable dans la population de patients squameux où la survie globale médiane était de 22,3 mois', ajoute Regeneron.

Ces données de dernière minute seront présentées lors d'une mini-session orale lors de la Conférence mondiale sur le cancer du poumon (WCLC) 2025, organisée par l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon (IASLC).

