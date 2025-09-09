Données de suivi positives pour Libtayo de Regeneron
Ces données issues d'analyses exploratoires montrent que Libtayo associé à la chimiothérapie présente un taux de survie globale à cinq ans de 19,4%, soit plus du double de celui observé avec la chimiothérapie seule (8,8%).
'Une efficacité constante a été observée dans toutes les histologies, avec un bénéfice particulièrement notable dans la population de patients squameux où la survie globale médiane était de 22,3 mois', ajoute Regeneron.
Ces données de dernière minute seront présentées lors d'une mini-session orale lors de la Conférence mondiale sur le cancer du poumon (WCLC) 2025, organisée par l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon (IASLC).
