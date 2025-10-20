Données de phase III positives en cancer du sein pour Roche
Cette association a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 44% et 62% dans les populations en intention de traiter (ITT) et avec mutation de l'ESR1, respectivement, par rapport à l'endocrinothérapie standard associée à l'évérolimus.
L'association a été bien tolérée et aucun nouveau signal d'innocuité n'a été observé, y compris aucune photopsie. Les données sur la survie globale étaient immatures, mais une nette tendance positive a été observée dans les populations ITT et ESR1 mutées.
'S'ils sont approuvés, le giredestrant et l'évérolimus pourraient constituer la première et la seule combinaison orale de dégradeurs sélectifs des récepteurs d'oestrogènes dans le cadre d'un inhibiteur post-CDK', précise le groupe de santé suisse.
