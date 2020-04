Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dongfeng examine sa part dans PSA après la chute des cours de Bourse Reuters • 02/04/2020 à 13:53









DONGFENG EXAMINE SA PART DANS PSA APRÈS LA CHUTE DES COURS DE BOURSE PEKIN (Reuters) - Le groupe chinois Dongfeng Motor examine un accord conclu avec PSA visant à réduire sa part dans le constructeur automobile français après la chute des cours de Bourse sur fond de pandémie de coronavirus, montre un document consulté par Reuters. PSA et le groupe italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont signé en décembre un accord de fusion d'environ 50 milliards de dollars pour donner naissance au quatrième groupe automobile mondial. Dans le cadre de cet accord, Dongfeng, qui détient 12,2% du capital de PSA, avait accepté de réduire sa part dans le groupe français en cédant 30,7 millions d'actions. Cette participation était alors valorisée environ 680 millions d'euros et avec sa vente, Dongfeng aurait détenu environ 4,5% du nouvel ensemble PSA-FCA. Un responsable de Dongfeng a cependant déclaré que le groupe chinois avait décidé d'examiner de nouveau ce projet, lors d'une téléconférence avec les investisseurs mardi dont Reuters a pu consulter l'enregistrement. "Le projet de cession de cette participation peut changer. Nous examinons le dossier", a-t-il déclaré. "Cela est étroitement lié aux discussions de fusion entre PSA et FCA, nous sommes donc également en négociation étroite avec eux", a-t-il ajouté, sans plus de précisions sur d'éventuels changements concernant cette participation. Sollicités, Dongfeng n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires de Reuters, tandis que PSA et Fiat Chrysler ont tous deux décliné. PSA et FCA ont dit en décembre vouloir finaliser leur projet de fusion dans 12 à 15 mois. (Yilei Sun et Norihiko Shirouzu; avec Giulio Piovaccari en Italie et Gilles Guillaume en France; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.