Donaldson progresse grâce à des prévisions annuelles plus élevées que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions du fabricant de produits de filtration Donaldson DCI.N augmentent de 5,8 % à 79,99 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice par action de 4 $ pour l'exercice 2026, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,89 $ - données compilées par LSEG

** Les ventes annuelles prévues sont de 3,8 milliards de dollars, contre des estimations de 3,79 milliards de dollars

** DCI prévoit "d'augmenter la marge brute tout en tirant profit des mesures d'efficacité prises au cours de l'exercice 2025", déclare la directrice générale Tod Carpenter

** Les ventes de DCI au quatrième trimestre (981 millions de dollars) dépassent les estimations des analystes

** Une des huit sociétés de courtage considère l'action comme "fortement achetée", six comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 72,11 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, DCI a progressé de 12,3 % depuis le début de l'année