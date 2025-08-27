 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Donaldson progresse grâce à des prévisions annuelles plus élevées que prévu
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions du fabricant de produits de filtration Donaldson DCI.N augmentent de 5,8 % à 79,99 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice par action de 4 $ pour l'exercice 2026, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,89 $ - données compilées par LSEG

** Les ventes annuelles prévues sont de 3,8 milliards de dollars, contre des estimations de 3,79 milliards de dollars

** DCI prévoit "d'augmenter la marge brute tout en tirant profit des mesures d'efficacité prises au cours de l'exercice 2025", déclare la directrice générale Tod Carpenter

** Les ventes de DCI au quatrième trimestre (981 millions de dollars) dépassent les estimations des analystes

** Une des huit sociétés de courtage considère l'action comme "fortement achetée", six comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 72,11 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, DCI a progressé de 12,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DONALDSON
75,680 USD NYSE +0,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

