Donaldson en hausse après le relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels

4 décembre - ** Les actions du fabricant de produits de filtration Donaldson DCI.N augmentent de près de 5,6 % à environ 92,20 $ dans les échanges matinaux

** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté et de marge d'exploitation pour l'exercice 26 après des résultats solides au premier trimestre

** La société s'attend maintenant à ce que le BPA ajusté de l'exercice se situe entre 3,95 $ et 4,11 $, ce qui représente une hausse par rapport à la prévision précédente de 3,92 $ à 4,08 $

** La marge d'exploitation ajustée pour 2026 devrait se situer entre 16,2 % et 16,8 %, contre une fourchette de 16,1 % à 16,7 % précédemment

** Les ventes de DCI au 1er trimestre ont augmenté de 3,9%, reflétant la croissance des pièces de rechange et des nouveaux équipements

** Un des huit courtiers évalue l'action à "acheter" ou plus et sept à "conserver"; leur prévision médiane est de 86 $ - selon les données de LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 36,9 % depuis le début de l'année